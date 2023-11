После убийства российскими оккупационными силами гражданина Грузии в Эргнети прошла техническая встреча

После убийства российскими оккупационными силами гражданина Грузии, 6 ноября ночью в селе Эргнети прошла техническая встреча с участием представителей правительства Грузии, российских оккупационных сил, оккупированного Цхинвальского региона и Миссии наблюдателей ЕС в Грузии (МНЕС). После встречи заместитель директора Информационно-аналитического департамента Службы госбезопасности Грузии Ираклий Антадзе заявил, что грузинская сторона выдвинула два основных требования: наказание обвиняемых в убийстве гражданина Грузии Тамаза Гинтури и освобождение задержанного ими Левана Дотиашвили. По его словам, представители российских оккупационных сил заявили, что будет проведено расследование инцидента. Антадзе также заявил, что, как сообщили грузинской стороне оккупационные силы, незаконно задержанный гражданин Грузии не пострадал.

На вопрос, ожидает ли он, что виновные будут переданы грузинской стороне, Антадзе ответил: «все хорошо понимают, что ответ российских оккупационных сил на это является очевидным» и добавил: «исходя из сути оккупационных сил России, этот процесс может затянуться на определенное время».

Он подтвердил, что гражданин Грузии был убит возле церкви в селе Кирбали, расположенной на оккупированной территории, но не смог назвать точное место. По словам Антадзе, российские оккупационные силы не позволяют местному населению посещать церковь. По его словам, именно оккупационные силы связались с властями Грузии и сообщили о произошедшем, после чего на место была отправлена ​​машина скорой помощи.

Он также заявил, что это не первый случай убийства гражданина Грузии российскими оккупационными силами. «Позиция центральной власти относительно этого убийства непримирима. То, что произошло, не имеет никакого человеческого оправдания. Мы активно работаем над тем, чтобы вернуть незаконно задержанного в семью. Мы находимся в постоянной коммуникации с нашими международными партнерами, проинформировали сопредседателей Женевских международных дискуссий и теперь ждем ответа по возвращению незаконно задержанного соотечественника в свою семью», – сказал Антадзе.

