В Эргнети состоялось 116-е заседание МПРИ

13 декабря в Эргнети прошло 116-е заседание в формате Механизма предотвращения инцидентов и реагирования на них (МПРИ) под сопредседательством главы Миссии наблюдателей ЕС в Грузии Димитриоса Карабалиса и специального представителя действующего председателя ОБСЕ по Южному Кавказу Виорела Мошану.

Заявление Миссии наблюдателей ЕС

На встрече подробно обсуждался инцидент, произошедший 6 ноября возле села Кирбали, в результате которого погиб гражданин Грузии Тамаз Гинтури. В ходе встречи сопредседатели осудили применение силы. Они подчеркнули, что безопасность общин, пострадавших от конфликта, должна оставаться высшим приоритетом для всех участников формата Механизма предотвращения и реагирования на инциденты. Все участники подчеркнули, что для поддержания безопасности и стабильности вдоль административной пограничной линии необходимо не допускать подобных трагических инцидентов.

Сопредседатели высоко оценили важную роль «горячей линии», действующей под эгидой МНЕС, и участие сопредседателей в своевременном обмене информацией, касающейся инцидента. «ОБСЕ и МНЕС призвали к отмене ограничений на свободу передвижения во время предстоящего праздничного периода, повторяя при этом свои призывы к полному возобновлению функционирования пунктов пересечения для регулярного движения через административную границу», – говорится в сообщении МНЕС.

Участники МПРИ также обсудили вызовы, с которыми сталкивается пострадавшее от конфликта население, в частности, деятельность по «бордеризации» и недавние задержания.

Заявление СГБ Грузии

По информации Службы государственной безопасности Грузии (СГБ), представители центральной власти на встрече с особой строгостью поставили вопрос о наказании виновных в убийстве российскими оккупационными силами гражданина Грузии Тамаза Гинтури в районе села Кирбали. «Кроме того, настоятельно потребовали немедленного освобождения всех лиц, находящихся в незаконном заключении», – говорится в заявлении СГБ.

«Между участниками встречи состоялась дискуссия о гуманитарных нуждах местного коренного населения, проживающего вдоль линии оккупации, и возможностях их решения. Также обсуждались вопросы, связанные с существующей практикой передвижения по т.н. пунктам пересечения и увеличением его масштабов», – сообщили в Службе госбезопасности.

Заявление представителя Цхинвали

По сообщению агентства «Рес», представитель оккупированного Цхинвальского региона Игорь Кочиев заявил, что на встрече он поднял вопрос о «незаконном» блокпосте грузинской полиции в селе Цнелиси. Он также сообщил, что обсуждались вопросы безопасности и гуманитарные вопросы. Кочиев призвал Тбилиси к принятию «мер профилактического характера, чтобы исключить нарушения границы гражданами Грузии» и обратил внимание на проблему беспилотных летательных аппаратов.

Участники договорились провести следующую встречу МПРИ 13 февраля 2024 года.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)