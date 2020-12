Суд Грузии приговорил двух цхинвальских «правоохранителей» к пожизненному заключению

Мцхетский районный суд заочно приговорил к бессрочному заключению двух сотрудников т.н. правоохранительных органов Цхинвали — Давида Гурциева и Алика Табоева по делу 35-летнего гражданина Грузии Арчила Татунашвили, задержанного в оккупированном Цхинвальском регионе и скончавшегося позже.

По информации Генеральной прокуратуры Грузии от 16 декабря, суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры и признал виновными обвиняемых в содействии в пытках в составе группы и незаконном лишении свободы в составе группы по предварительному сговору в отношении Арчила Татунашвили.

По данным Следственного агентства, Татунашвили перешел в оккупированный Ахалгорский район 22 февраля 2018 года, где Давид Гурциев, сотрудник т.н. прокуратуры, и Алик Табоев, начальник отделения КГБ, незаконно лишили его свободы и перевели в здание т.н. КГБ в Ахалгори. Его доставили в здание Службы безопасности. После этого Татунашвили был передан в Цхинвали для пыток.

По заявлению Прокуратуры Грузии, Татунашвили подвергся пыткам в здании «прокуратуры» Цхинвали за участие в российско-грузинской войне 2008 года, во время чего ему нанесли более 100 телесных увечий.

По запросу Грузии, с сентября 2018 года оба цхинвальских «правоохранителя» разыскиваются Интерполом в 192 странах.

Оба они также включены в список Отхозория-Татунашвили. В список включены в общей сложности 33 человека, которые были обвинены или осуждены судом за совершение жестоких преступлений против граждан Грузии в оккупированной Абхазии и Цхинвальском регионе с начала 1990-х годов.

Власти Цхинвали обвинили Татунашвили в «совершении геноцида против осетин», связях со службами безопасности Грузии и «подготовке подрывных действий на территории республики в преддверии президентских выборов в Российской Федерации».

Через день после задержания власти Цхинвали заявили, что Татунашвили оказал сопротивление правоохранительным органам, когда его переводили в следственный изолятор, после чего получил повреждения, его сбили с ног и он скатился с лестницы. Вскоре он потерял сознание и его перевели в больницу, и спустя два часа он скончался от сердечного приступа.

Цхинвали передал грузинской стороне тело Татунашвили без внутренних органов через месяц после его смерти. Согласно независимой экспертизе, проведенной в Тбилиси в августе, основной причиной смерти Татунашвили стали его пытки. Татунашвили похоронен с воинскими почестями на братском кладбище Мухатгверди в Тбилиси.

Другие статьи по делу Арчила Татунашвили читайте по этой ссылке.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)