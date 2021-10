ЕСПЧ признал неприемлемыми иски против Грузии по делу августовской войны

Европейский суд по правам человека постановил 21 октября, что два судебных иска против Грузии по обвинениям в нарушениях прав человека во время российско-грузинской войны 2008 года являются «неприемлемыми».

Иски подали несколько граждан России, которые либо проживали в Цхинвальском регионе во время войны, либо члены семей пострадали во время вооруженного конфликта.

По словам истцов, Грузия нарушила Европейскую конвенцию о правах человека в нескольких случаях. В частности, была нарушена статья 2 Конвенции — право на жизнь, а также статьи 3, 8, 13 и 14 и статья 1 Протокола № 1. По их словам, в другом случае Грузия нарушила статью 5 — право на свободу и безопасность.

Судьи Европейского суда по правам человека 5 октября постановили, что осуществление юрисдикции было «необходимым условием» для вынесения такого решения. Однако они также отметили, что «нормальное» осуществление юрисдикции может быть ограничено в исключительных случаях, таких как военная оккупация или война, что «значительно снижает» ответственность государства по Конвенции.

Суд постановил, что страна не может быть привлечена к ответственности просто потому, что территория, на которой происходили боевые действия, формально принадлежала Грузии.

В деле «Бекоева и другие против Грузии» четыре истца утверждали, что члены их семей — четыре гражданских лица и один военный — были убиты 8 или 9 августа 2008 года в результате «непропорционального применения военной силы грузинскими воинскими частями».

Еще в одном деле, «Шавлохова и другие против Грузии», пять истцов утверждали, что боевые действия Грузии «создали реальную и непосредственную угрозу» для их жизни и жизни членов их семей, что вызвало «волнение и страх» у них и «был нанесен серьезный ущерб их домам».

В своем постановлении суд отметил, что Цхинвальский регион подвергался активным бомбардировкам одновременно российскими и грузинскими вооруженными силами во время войны, что делает невозможным определение сторон, ответственных за беды истцов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала решение суда «новой значительной юридической победой на пути к мирной деоккупации».

«Суд еще раз показал, что Грузия находится на правильной стороне истории», — добавила она.

В январе 2021 года Европейский суд по правам человека постановил, что Россия несет ответственность за нарушение статьи 6 Европейской конвенции о правах человека, а также с процессуальной точки зрения — за нарушение статьи 2, что означает, что она не провела эффективного расследования по факту предполагаемого нарушения права на жизнь после войны 2008 года.

Суд отметил, что после 12 августа 2008 года «впечатляющее присутствие России и зависимость властей Южной Осетии и Абхазии от Российской Федерации указывают на то, что осуществление Россией «эффективного контроля» над Южной Осетией и Абхазией продолжалось».

Страсбургский суд также отметил, что в период с 8 по 12 августа 2008 г. Россия осуществляла «эффективный контроль» также над занятой ею «буферной зоной».

Что касается ситуации с 8 по 12 августа 2008 г., то суд не согласился с той частью иска Грузии, которая требовала от России ответственности за нарушения, допущенные в этот период. Суд заявил, что активная фаза конфликта сама по себе означает, что велась борьба за контроль над территорией.

