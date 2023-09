ЕСПЧ не установил нарушений в деле «Мелия против Грузии»

Европейский суд по правам человека по делу «Мелия против Грузии» установил, что право на свободу и безопасность, а также пределы применения ограничений прав не были нарушены.

Заявитель Никанор (Ника) Мелия является бывшим председателем партии «Единое национальное движение» и бывшим депутатом от нее. Он обратился в ЕСПЧ по поводу нарушения прав, установленных пунктами 1 и 3 статьи 5 (право на свободу и безопасность) и статьей 18 (пределы применения ограничений прав) Европейской конвенции по правам человека. Мелия считал, что применение к нему предварительного заключения было неоправданным и имело целью отстранить его от политической жизни. Ника Мелия был арестован за участие в акции протеста во время т.н. «Гавриловской ночи» 20-21 июня 2019 года, когда он призывал демонстрантов взять под контроль здание Парламента.

Согласно позиции правительства Грузии, вопрос был решен путем освобождения заявителя из предварительного заключения, после чего он принял участие в выборах мэра Тбилиси и вернулся к активной политической жизни.

Суд пришел к выводу, что «несмотря на то, что арест заявителя был произведен на фоне острой политической конфронтации, с одной стороны, между Национальным движением и другими оппозиционными партиями и, с другой стороны, правящей партией «Грузинская мечта», аргументы заявителя, взятые по отдельности или вместе, не составляют единого целого, чтобы суд мог установить, что заключение заявителя под стражу служило цели, не предусмотренной Конвенцией».

