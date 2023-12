По делу убийства Гиги Отхозория ЕСПЧ возложил ответственность на Россию

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в решении, принятом 19 декабря, постановил, что ответственность за убийство Гиги Отхозория оккупационными силами в Абхазии на территории, контролируемой Тбилиси, возлагается на Россию. Суд обязал Россию выплатить 130 000 евро в качестве компенсации за нематериальный ущерб семье потерпевшего в течение трех месяцев и 9 265,15 евро на покрытие судебных расходов.

По данному делу российское правительство заявило: «Российские силы были развернуты в Абхазии для сдерживания и, при необходимости, отражения грузинской агрессии; Они были там не для того, чтобы осуществлять полицейские полномочия над населением или в целом… Поддержка, которую Россия оказала Абхазии в качестве посредника, была попыткой урегулирования этнического конфликта в Грузии».

Заявители, которыми являются члены семьи Гиги Отхозория, утверждали, что убийство их родственника подпадало под юрисдикцию России. В частности, они утверждали, что «благодаря военной, политической и экономической поддержке, которую Россия оказала Абхазии, Россия имела юрисдикцию над территорией Абхазии и действиями, предпринятыми там де-факто правительством». Правительство Грузии сослалось на решение Суда по делу Грузия против России (II) и отметило, что Большая палата Суда в итоге пришла к выводу, что Россия осуществляла эффективный контроль над Абхазией.

Европейский суд по правам человека согласился с позицией заявителей и отметил, что Россия не выполнила свои обязательства по статье 38 Конвенции, которая касается рассмотрения дела. Европейский суд по правам человека установил нарушение как по существу, так и процессуального аспектов статьи 2 права на жизнь.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)