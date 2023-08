Регулярные почтовые перевозки между Москвой и Тбилиси за 1,5 месяца достигли 4,6 тонны

В Отделе интересов Российской Федерации при Посольстве Швейцарии в Тбилиси 17 августа заявили, что «возобновленные с 7 июля с.г. регулярные почтовые отправления Москва-Тбилиси становятся востребованным каналом прямого сообщения между нашими странами».

По информации, опубликованной секцией, менее чем за 1,5 месяца общий вес почты, перевезенной российской авиакомпанией «Азимут», составил 4,6 тонны. Кроме того, в Секции интересов России прогнозируют, что «По мере наращивания частоты полётов и их географического охвата, ожидается и увеличение объемов авиадоставки для широкого круга потребителей. В ближайшее время этот показатель может достигнуть 6 тонн в месяц».

27 июля глава Управления по координации санкций Госдепартамента США Джим О’Брайен заявил, что возобновление авиасообщения между Грузией и Россией представляет собой потенциальную угрозу для уклонения от санкций. Относительно Грузии он сказал, что «они хорошие партнеры, открыто прозрачны относительно того, что видят. Вопрос сейчас в том, сможем ли мы получить более качественные данные в будущем и сможем ли мы четко отслеживать, что происходит с недавно возобновленными полетами между Грузией и Россией». Однако О’Брайен также отметил, что уклонение от санкций все еще возможно, добавив: «мы хотим убедиться, что произойдет с этими самолетами, когда они вернутся в Россию».

Запрет на авиасообщение с Грузией был снят Россией с 15 мая. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Прямое авиасообщение между Россией и Грузией было прекращено в 2019 году. Такое решение Москва приняла в одностороннем порядке после непрекращающихся протестов против России в Тбилиси.

