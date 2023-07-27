Джим О’Брайен: Мы хотим убедиться, что происходит в этих самолетах при возвращении в Россию

Выступая на слушаниях в сенатском Комитете по международным отношениям, глава Офиса по координации санкций Госдепартамента США Джим О’Брайен, кандидатура которого рассматривается на пост помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии, заявил, что ближайшие период станет «решающим» для многих стран региона.

Относительно Грузии О’Брайен отметил, что «Грузия и страны от Кавказа до Каспийского моря получат возможность установить новые отношения с Европой и мировыми торговыми путями. Участие США определит выбор, с которым сталкивается каждая страна».

Говоря об Украине и Молдове, он подчеркнул перспективы европейской интеграции двух стран и отметил, что Украина знает из Вильнюсского саммита НАТО и заявлений Евросоюза, что ее будущее – в трансатлантическом пространстве безопасности и экономики. О’Брайен также сказал, что у Молдовы теперь более ясный путь к европейскому будущему.

Во время сессии вопросов и ответов, когда сенатор Джин Шахин спросила его о своем визите в Тбилиси и позиции страны в отношении санкций против России, О’Брайен похвалил таможенные службы Грузии, которые, по его словам, предпринимают соответствующие шаги для ограничения поставок предметов военного назначения в Россию.

Он подчеркнул необходимость полного контроля за передвижением по воздушным путям Грузии и вдоль сухопутной границы и сказал, что для достижения этой цели необходима помощь. «Они хорошие партнеры, они открыто говорят о том, что видят. Вопрос сейчас в том, сможем ли мы получить более качественные данные в будущем и сможем ли мы четко отслеживать, что происходит с недавно возобновленными рейсами между Грузией и Россией». Однако О’Брайен также отметил, что уклонение от санкций все еще возможно, добавив: «мы хотим убедиться, что происходит в этих самолетах при возвращении в Россию».

Что касается укрепления институтов в преддверии парламентских выборов 2024 года, О’Брайен сказал: «Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении судей, известных тем, что контролируют судебную власть в Грузии. Это одно из первых требований для продвижения Грузии по пути в ЕС». По его словам, «мы тесно сотрудничаем с Евросоюзом и разъяснили правительству Грузии, что улучшение назначения, дисциплины и мониторинга судей являются основными направлениями для достижения прогресса».

По словам О’Брайена, 90% грузин выражают желание быть частью Европы и в стране нет поляризации по этому вопросу.

Он также отметил, что США работают со своими европейскими коллегами над тем, чтобы условия ЕС отражались в помощи и условиях США. «Мы должны увидеть прогресс в этом вопросе в следующем месяце, и он станет решающим осенью, когда Европейский совет опубликует свой отчет», — добавил он.

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