Неправительственная организация «Ассоциация молодых юристов Грузии» (АМЮГ) 27 октября сообщила, что народный защитник установил факт дискриминационного обращения в отношении четырех бывших сотрудников Национального музея, находящегося в подчинении Министерства культуры – Экатерине Кикнадзе, Динары Вачнадзе, Нино Хундадзе и Давида Ниорадзе.

В частности, по заявлению АМЮГ, в список проектов-победителей конкурса, объявленного Национальным научным фондом Грузии им. Шота Руставели в конце января 2022 года, входил также и совместный проект вышеуказанных лиц. Однако, чтобы помешать критически настроенным бывшим сотрудникам реализовать проект, министр культуры Тея Цулукиани «разработала механизм исключения конкретных лиц из исследовательских проектов из-за расхождений во взглядах».

«В частности, в соответствии с положением директорату были предоставлены полномочия в связи с финансируемыми проектами обратиться к спонсору и запросить сумму гранта. Директорату также предоставлено право решать, допускать ли исследователя в музей для выполнения научного проекта.

По заявлению организации, большинство членов директората исполнили «дискриминационный замысел» министра. В итоге с авторами 12 проектов-победителей конкурса, объявленного Фондом Руставели, были заключены договоры, а проекту, представленному вышеупомянутыми бывшими сотрудниками, отказали в реализации.

По заявлению АМЮГ, упомянутые четверо бывших сотрудников Национального музея подписали петиции, которые касались «наиболее важных вопросов вокруг Музея искусств». «Со стороны новой администрации музея травля подписавших петицию также явно просматривалась в результатах реорганизации».

По заявлению организации, в рекомендации Аппарата омбудсмена указано, что ход событий подтвердил, что трем бывшим сотрудникам музея было отказано в финансировании проекта из-за их позиций. Соответственно, народный защитник считает, что имело место «вмешательство в право на частную жизнь и свободное развитие личности из-за убеждений, защищенных свободой выражения мнений».

Согласно заявлению АМЮГ, омбудсмен призвал Тею Цулукиани и членов директората Национального музея Грузии:

обратиться в Национальный научный фонд Грузии имени Шота Руставели с требованием профинансировать проект-победитель;

в дальнейшем не допускать дискриминационного обращения на основании иного мнения и/или по иным основаниям и вести деятельность в соответствии с принципом равноправия.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)