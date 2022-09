Ученые европейских и американских университетов, участвовавшие в процессе отбора научных проектов Национального фонда Руставели, написали письмо директору фонда Джабе Самушия, в котором раскритиковали процесс отбора проектов и предупредили, что будут внимательно следить, насколько будут иметь возможность ученые реализовать проекты-победители.

Поводом для письма послужили разногласия, возникшие в феврале 2022 года, когда дирекция Национального музея Грузии отклонила 13 проектов-победителей конкурса, предположительно, по той причине, что среди проектов был проект ученых, освобожденных из подведомственных учреждений Министерства культуры. На пресс-конференции, состоявшейся вскоре после обнародования информации, автор одного из проектов Эка Кикнадзе, которую сначала понизили в должности, а затем уволили из Музея искусств, обвинила министра культуры Тею Цулукиани в дискриминации людей, которые ей просто не нравятся. Кикнадзе тогда заявила, что директор Национального музея не смог привести веских аргументов для отказа в грантах. В то же время, член директората и назначенный Теей Цулукиани директор Музея искусств Ника Ахалбедашвили заявил тогда, что такое решение вызвано подачей проектов с грубыми процессуальными нарушениями. Спор между Национальным музеем и Министерством культуры по поводу грантов на научные проекты

Авторы письма заявляют, что вновь созданный директорат, в который вошли генеральный директор музея, профессор Давид Лорткипанидзе, поддержавший финансирование проектов, и четыре вновь назначенных члена, только один из которых профессионально связан с историей и социальными науками, и который голосовал против этих проектов, отказал в финансировании проектов «чисто по процедурной» причине.

Подписанты отметили, что «несмотря на то, что большинству проектов наконец-то был предоставлен доступ к финансированию на фоне протестов грузинских и зарубежных ученых, один из них до сих пор заблокирован».

Авторы письма выражают обеспокоенность увольнением и понижением в должности сотрудников Исторического музея им. Джанашия и Музея искусств им. Амиранашвили, а также задержкой выдачи разрешений на археологические раскопки.

По их словам, большинство исследователей, уволенных из Национального музея, получили гранты Фонда Руставели, но не могли проводить свои исследования «из-за отказа в доступе к фондам музея».

«Несмотря на то, что освобожденные ученые обратились с официальным письмом в дирекцию Национального музея за правом работы в фондах, ответа на это обращение они не получили», — говорится в письме.

Национальный музей Грузии является публичным учреждением, и любой гражданин Грузии имеет право входить и проводить там исследования.

Авторы письма заявляют, что процесс оценки исследовательских проектов в Грузии должны осуществляться по тем же стандартам, что и в Европе, Америке или где-либо еще, и что решения, связанные с финансированием научных проектов, должны приниматься на основе ценности проектов и ученых, участвующих в них, «а не на основе их политической лояльности или взглядов на политику правительства».

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)