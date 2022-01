Уволенные сотрудники подадут в суд на Министерство культуры

Уволенные сотрудники учреждений, находящихся в подчинении Министерства культуры Грузии планируют обжаловать свое «необоснованное и дискриминационное» увольнение в суде, где их интересы будут защищать Ассоциация молодых юристов Грузии, Международное общество за честные выборы и демократию и Центр социальной справедливости.

На брифинге 31 января три НПО заявили, что будут защищать интересы некоторых из 70 сотрудников, уволенных из Национального музея Грузии и Национального агентства по охране культурного наследия после кадровых перестановок, последовавших за назначением Теи Цулукиани министром в марте прошлого года.

По мнению уволенных сотрудников, реорганизация проходила «несправедливо и непрозрачно». Они считают, что политика министра Цулукиани, как работодателя, основана на сохранении лояльных сотрудников, а не на основе их квалификации.

Авторы иска вспоминают, что министерство уволило почти всех сотрудников музея и агентства, которые в прошлом году протестовали против политики нового министра в отношении Национального музея (а именно в отношении Музея искусств имени Амиранашвили), подписав петицию протеста.

При этом уволенные сотрудники утверждают, что «кадровой чистке» предшествовало назначение директорами ряда музеев и агентств кадров с «ненадлежащей» квалификацией.

В частности, бывшие сотрудники указывают на назначение директором Государственного музея искусств, Национальной галереи и Сигнахского историко-этнографического музея юриста Ники Ахалбедашвили, который ранее работал в Министерстве юстиции, когда министром была Тея Цулукиани.

Уволенные сотрудники также указывают на Левана Хизанишвили, назначенного исполняющим обязанности главы Национального агентства по сохранению культурного наследия Грузии, и назначенного впоследствии главой агентства Николоза Азнаурашвили, который ранее был начальником Службы генеральной инспекции Министерства Культура.

Они говорят, что на собеседованиях, проведенных в Агентстве по охране культурного наследия, не присутствовали профессионалы в этой области, а вместо этого их конкурсной комиссией управляли некомпетентный в отрасли Николоз Азнаурашвили и внештатный сотрудник агентства Владимир Габодзе.

НПО также напомнили, что министр Цулукиани в интервью Общественному вещателю также пригрозила уволенным лицам началом следственных действий, если они прибегнут к правовым средствам.

Уличный протест против политики министерства

Активисты также протестовали на улицах в предыдущие дни против «зачисток» и «цензуры», проведенных министром Цулукиани. С этой целью 21 января активисты инициативной группы «За Музей искусств» провели небольшой митинг перед зданием Министерства культуры.

Акции предшествовало несколько небольших протестов актеров, издателей, писателей и сотрудников музеев, которые заявили, что министр Цулукиани использует методы советской эпохи для установления контроля Грузинской мечты над сферой культуры и искусства.

Со своей стороны, Министерство культуры утверждает, что целью реорганизации Музея искусств было сокращение девятиступенчатого штатного расписания до четырех ступеней и повышение заработной платы.

Теа Цулукиани была назначена министром культуры 22 марта 2021 года после того, как Парламент разделил Министерство образования, науки, культуры и спорта на два министерства.

Ранее, на парламентских выборах 2020 года, Тея Цулукиани стала депутатом Парламента по списку Грузинской мечты. В течение восьми лет до выборов она была министром юстиции. Этот пост он заняла после победы Грузинской мечты на выборах 2012 года.

