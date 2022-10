Неправительственная организация «Центр социальной справедливости» сообщила 26 октября, что Тбилисский апелляционный суд отменил решение об увольнении главного специалиста по закупкам Национального агентства по охране культурного наследия при Министерстве культуры Гуги Гогадзе в январе 2022 года.

По заявлению организации, Апелляционный суд обязал агентство выплатить Гогадзе пропущенную зарплатув качестве компенсации со дня его увольнения до исполнения решения. Гогадзе также требовал компенсацию за то, что восстановить его в должности на данном этапе невозможно. Суд лишь частично удовлетворил его просьбу и обязал агентство выплатить Гогадзе дополнительно 3000 лари.

«Принятое судом решение о массовом увольнении является вторым прецедентом, который будет иметь особое значение для трудовых споров других уволенных работников сферы культуры. Тбилисский городской суд рассмотрит эти дела в ближайшие месяцы», — говорится в сообщении организации.

По данным «Центра социальной справедливости», Гуга Гогадзе — один из 70 человек, уволенных из различных ведомств министерства после назначения Теи Цулукиани министром культуры.

Показательно, что Тею Цулукиани после ее назначения министром культуры активно обвиняют в «преследовании» свободного мнения в подведомственных ей ведомствах и увольнении сотрудников «по политическим мотивам».

Подобные обвинения звучали и во время ее пребывания на посту министра юстиции. Например, по данным неправительственной организации «Международная прозрачность — Грузия» на февраль 2022 года, бюджету нанесен ущерб в размере 332 172 лари из-за «незаконного увольнения» сотрудников из системы в период пребывания Теи Цулукиани на посту министра юстиции.

