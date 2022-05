По данным профсоюзов, из системы Национального музея уволено еще около 40 сотрудников

Профсоюз работников науки, образования и культуры Грузии сообщил 24 мая, что за последний месяц из Музея истории им. Симона Джанашия, который входит в систему Национального музея Грузии, было уволено до 40 «профессионалов высокого уровня».

Это еще один случай, когда Тею Цулукиани после ее назначения на пост министра культуры обвиняют в «преследовании» и увольнении сотрудников по «политическим мотивам» в учреждениях, подведомственных ее министерству.

По оценку профсоюза, процесс реорганизации в Национальном музее проходит «непрозрачно и недобросовестно», а сотрудников увольняют «незаконно».

По данным профсоюза, в список сотрудников, «массово уволенных» из музея, входят и ученые, занимающиеся такими важными проектами, благодаря которым «Грузия стала известна миру как родина первых европейцев и древней цивилизации виноделия».

По информации профсоюза, из музея также были уволены председатель самого профсоюза Николоз Цикаридзе и другие члены организации.

Следовательно, профсоюз требует от руководства музея прекращения процесса и пересмотра решений, а также их активного участия в этом процессе.

Председатель профсоюза музея Николоз Цикаридзе сообщил сегодня «Civil Georgia», что только вчера 21 сотрудник получил приказ об увольнении. Согласно приказу, их полномочия будут прекращены 1 июня.

Ранее Цикаридзе сообщил СМИ, что с работы были уволены десятки «профессионалов», которые работали в музее «десятилетиями», уволены, и «сдували пылинки» и «давали жизнь» хранящимся там коллекциям.

Он также уточнил в интервью интернет-изданию «Публика», что 80% уволенных сотрудников, которым «забраковали компетенцию», являются членами профсоюза, созданного 19 мая для защиты прав работников.

«Это обычная месть, как мы посмели создать профсоюз», — сказал он, отметив, что они не собираются останавливаться, так как т.н. процесс реорганизации «проходил непрозрачно» и «это несправедливо».

Цикаридзе также обвинил министра культуры Тею Цулукиани в «преследовании» инакомыслия, отметив, что она перенесла в Министерство культуры ту форму правления, которую она создала в другом ведомстве, но в последнем это «не может и не будет работать».

«До того, как Теа Цулукиани пришла в министерство, на нас не было политического давления, об этом вообще не было разговоров, в музее не было противостояния… Какие бы политические взгляды ни были у человека, нужно человеку остановить проект и только потому, что он не согласен с тобой, не нужно его наказывать. Если это так происходит, значит, тебе нужно, чтобы вокруг тебя было послушное большинство», — сказал он.

В список уволенных из музея вчера сотрудников попал 86-летний археолог и историк Юлон Гагошидзе, проработавший в музее более 60 лет. В 2008-2009 годах, во время правления Единого национального движения, был государственным министром Грузии по делам диаспоры.

В интервью телеканалу «Формула» 24 мая Юлон Гагошидзе заявил, что процесс «реорганизации» в музее был «объят таинственностью» и что ему даже не дали печатного распоряжения об увольнении, и лишь устно сообщили ему об этом.

«Деятельность, которую начала новый министр (Теа Цулукиани), на мой взгляд, направлена ​​на лишение национального лица», — сказал он телекомпании «Пирвели».

Еще одна уволенная из музея сотрудница, археолог Ана Мгеладзе разместила в своем Facebook приказ об ее увольнении и написала, что ей забраковали компетенцию и выгнали с работы «вместе с некомпетентными коллегами».

Она также пояснила в комментариях к посту, что в состав комиссии из 11 человек, которые провели с ней собеседование, входили «лица непонятной профессии и/или бывший директор Генеральной инспекции, прокурор и т. д.».

«Никакой оценки, меня допрашивали как в прокуратуре, почему я являюсь активной. «Классическая личная месть», — сказала она, добавив, что они «были наказаны за протест против отмены исследовательских грантов два месяца назад».

Уволенные работники сегодня провели акцию протеста перед музеем, требуя прекращения «травли профессионалов», возвращения «ученых в науку» и защиты их прав.

«Civil Georgia» также обратился за комментарием в Министерство культуры, ответ будет отражен в материале, как только он будет получен.

Предыстория

Недовольство сотрудников музея последовало за решением дирекции Национального музея еще в середине февраля, которая отказала в приеме грантов Национального научного фонда им. Шота Руставели для 13 научных проектов.

Тогда автор одного из проектов Эка Кикнадзе обвинила министра культуры Тею Цулукиани в дискриминации неугодных ей людей.

В ответ действующий заместитель директора Национального музея Ника Ахалбедашвили, который работал в Министерстве юстиции в то время, когда министром была Теа Цулукиани, заявил, что директорат принял решение о нецелесообразности приема грантов, так как проекты были представлены в Фонд Руставели с грубыми нарушениями.

В начале прошлого года в результате реорганизации учреждений, входящих в подчинение Министерства культуры, было уволено 70 сотрудников. Некоторые из них также подали в суд на министерство.

По теме:

This post is also available in: ქართული (Грузинский)