Спор между Национальным музеем и Министерством культуры по поводу грантов на научные проекты

Министерство культуры Грузии оказалось втянуто в очередной спор после того, как Директорат Национального музея Грузии отказался принять гранты Национального научного фонда имени Шота Руставели для 13 научных проектов, предположительно на том основании, что авторами нескольких проектов являются уволенные из музейной системы сотрудники.

На пресс-конференции 11 февраля автор одного из проектов Эка Кикнадзе обвинила министра культуры Тею Цулукиани в дискриминации неугодных ей людей.

Кикнадзе, которая возглавляла Музей искусств до того, как в январе ее сначала понизили в должности и потом уволили в январе, заявила, что Директорат Национального музея не представил рациональных аргументов, оправдывающих отказ в получении грантов.

Он подчеркнула, что Фонд Руставели, который находится в подчинении Министерства образования, является дополнительным источником финансирования исследователей, работающих в сфере культуры.

Письмо Директората Национального музея Грузии в Фонд Руставели, которое датируется 9 февраля, было опубликовано бывшим руководителем НПО Ассоциации молодых юристов Грузии Сулханом Саладзе.

Саладзе, который в настоящее время является членом инициативной группы «За музей искусств», заявил, что Директорат музея формально выполняет свои функции, поскольку ситуацию в системе контролирует министр Цулукиани.

Он также отметил, что отказ от грантов не позволит уволенным сотрудникам, которые были критически настроены к Цулукиани и ее команде, вернуться в музеи и проводить исследования.

Спорные аргументы Директората и директора

На спорном документе стоит подпись директора Государственного музея искусств, Национальной галереи и Сигнахского историко-этнографического музея Ники Ахалбедашвили, который ранее работал в Министерстве юстиции, когда министром в этом ведомстве была Теа Цулукиани.

Ахалбедашвили заявил, что Директорат четырьмя голосами против одного решил, что получение грантов нецелесообразно, так как проекты были представлены в Фонд Руставели с грубым нарушением процедур.

По словам Ахалбедашвили, генеральный директор Национального музея Давид Лорткипанидзе подал конкурсные заявки, не проинформировав остальных членов Директората.

Он также обвинил Лорткипанидзе в том, что 7 февраля он обратился в Фонд Руставели за грантами, несмотря на постановление министра неделей ранее, согласно которому, решение и получении грантов принимает директорат.

Однако на заседании Директората Лорткипанидзе заявил, что Ученый совет Национального музея одобрил заявки до того, как министр сформировал Директорат.

Следует отметить, что к моменту издания постановления министром Цулукиани о создании лояльного ей Директората, Фонд Руставели уже опубликовал список финансируемых проектов на 2021 год.

Помимо Лорткипанидзе и Ахалбедашвили, в состав Директората также входят директор Этнографического музея Нино Чипашвили, которая работала в Министерстве юстиции, когда министром была Цулукиани, директор Музея спорта Нино Салуквадзе и директор Музея Сванети Звиад Квициани.

Все они вступили в должность в марте 2021 года благодаря реформам, начатым Теей Цулукиани, став министром культуры.

В Министерстве культуры отказались комментировать развивающиеся события для «Civil Georgia».

