Писатели обвиняют министра культуры в попытке цензуры

Некоторые писатели и члены жюри, участвующие в государственной литературной премии «Литера», отказываются участвовать в конкурсе. Они обвиняют министра культуры Тею Цулукиани в попытках установления цензуры.

Они протестуют против назначения членом жюри представителя Министерства культуры, публициста Иосеба Чумбуридзе. Из 100 участвующих в литературном конкурсе писателей 17 уже отказались продолжать участие, чьи произведения были представлены в 6 различных номинациях. В то же время четверо из пяти членов жюри — Лела Кодалашвили, Резо Табукашвили, Бела Ципурия и Октай Казумов -также отказались быть членами жюри конкурса.

Пенцентр Грузии, который объединяет более 70 писателей, призвал министра культуры «немедленно» отозвать назначенного им члена жюри. Пенцентр также заявил, что это первый случай со дня учреждения премии в 2015 году по сей день, когда член жюри был назначен Министерством культуры.

Пенцентр осудил «подобное наглое вмешательство министра» и «попытку ввести цензуру» и подчеркнул, что они не допустят установления «партийного контроля» над литературой.

«Цулукиани решила ввести культурную жандармерию и пожелала восстановить самые мрачные тоталитарные традиции контроля над культурой», — говорится в заявлении Пенцентра.

Наблюдательный совет Дома писателей также отметил, что «член жюри не должен быть подотчетным Министерству культуры и спорта Грузии». «Наблюдательный совет Дома писателей не имеет никаких юридических рычагов, чтобы изменить это, но мы выражаем свой протест и желание, чтобы каждый член жюри избирался независимым образом», — говорится в заявлении Наблюдательного совета.

«Госпожа министр прибегла к методу советского КГБ и внедрила нам человека», — сказала Лела Кодалашвили, одна из членов жюри, которая также вышла уже из процесса. «Я думаю, что не имеет смысла оставаться членом жюри, потому что, оставшись, я невольно отделю себя от радикальной части писателей, чью позицию я разделяю больше всего», — добавила она.

Писатель Тореса Моси был первым, кто отказался от участия в конкурсе, подчеркнув, что больше не будет участвовать в проектах, финансируемых Министерством культуры. «Я не приемлю Цулукиани. Пока эта женщина является министром культуры, я буду полностью бойкотировать это ведомство», — добавил он. За ним последовал писатель-дебютант Мате Саралишвили. «Я не могу предать свою книгу», — написал он.

Министерством культуры, спорта и молодежи отвергло обвинения во вмешательстве в конкурс. Ведомство также подчеркнуло, что проведение конкурса полностью входит в ответственность Дома писателей, и ведомство «имеет с ним только то соприкосновение, что в конкурсной комиссии из пяти человек один является представителем министерства».

«Министерство полностью перечислило Дому писателей 50 000 лари для проведения конкурса, и Дом писателей самостоятельно распоряжается этой суммой», — пояснили в министерстве культуры.

