Высший совет юстиции Грузии. Фото: facebook.com/HighCouncilofJusticeofGeorgia/
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На фоне критики в Высший совет юстиции избрали четырех членов-судей

27/05/2021 - 14:56
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На фоне критики со стороны международного сообщества и протеста местного гражданского сектора, на Конференции судей 26 мая были избраны четыре члена Высшего совета юстиции Грузии, которые являются судьями.

На конференции, в которой участвовал 291 судья, членами Высшего совета юстиции на четырехлетний срок были избраны судья Верховного суда Леван Микаберидзе, судья Тбилисского апелляционного суда Гоча Абусеридзе, а также судьи Тбилисского городского суда Темур Гогохия и Бадри Шония. Новые члены совета приступят к исполнению своих обязанностей 25 июня и заменят в совете Дмитрия Гвритишвили, Ираклия Шенгелия, Ираклия Бондаренко и Васила Мшвениерадзе.

Продолжение следует…

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27/05/2021 - 14:56
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