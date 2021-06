Судьи говорят о попытках дискредитировать судебную систему

В совместном заявлении, опубликованном 28 июня, более 310 судей общих судов Грузии заявили, что целью «политически мотивированной, преднамеренной дезинформационной» кампании против независимости судебной системы, проводимой отдельными политическими партиями, «находящимися под их влиянием СМИ» и НПО, является «дискредитация» судебной власти.

«Судебная власть в Грузии никогда не была такой независимой, как сегодня», — заявили судьи, подчеркнув рост числа оправдательных приговоров, сокращение количества случаев избрания предварительного заключения и обращений граждан в Европейский суд по правам человека в Страсбурге.

В совместном заявлении говорится, что исследование, проведенное IPSOS France по заказу Министерства юстиции Грузии, выявило «положительные тенденции в общественном восприятии» в отношении всех трех волн судебной реформы. «51 процент населения Грузии положительно оценил степень независимости судебной системы», — заявили судьи, отметив, что эта цифра «соответствует средним данным опроса Евробарометра 2018 года в странах-членах ЕС (52%)».

Заявление последовало за разногласиями по поводу назначения судей Верховного суда. Несмотря на заявления Посольства США в Грузии и гражданского сектора о том, что назначение судей противоречит духу Соглашения от 19 апреля, председатель Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе заявил, что Парламент не будет приостанавливать назначение судей.

Вчера судьи собрались в Высшей школе юстиции, чтобы подготовить совместное заявление. После встречи за закрытыми дверями член Высшего совета юстиции Дмитрий Гвритишвили заявил, что, по мнению нескольких присутствующих судей, недавние действия стратегических партнеров Грузии противоречат принципам отношений с суверенным государством. Это его заявление, предположительно, относилось к критическим замечаниям посла США в Грузии Келли Дегнан относительно назначения судей.

