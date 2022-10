Парламент Грузии 20 октября опубликовал список кандидатов для заполнения пяти вакантных мест внесудебных членов в Высшем совете юстиции.

Все пять членов совета должны быть избраны большинством Парламента. Места внесудебных членов совета долгое время остаются вакантными, в связи с чем оппозиция, неправительственные организации и международные партнеры неоднократно призывали Парламент заполнить их.

Ниже приводится список кандидатов на должности внесудебных членов Высшего совета юстиции:

Гога Кикилашвили — приглашенный лектор (исследователь) Черноморского международного университета. Кандидатуру представил: Черноморский международный университет. Теймураз Джервалидзе – научный консультант Центра образования мира Сухумского государственного университета; Кандидатуру представил: Сухумский государственный университет. Русудан Квиникадзе – научный консультант Центра образования мира Сухумского государственного университета. Кандидатуру представил: Сухумский государственный университет; Н(Н)ЮЛ Молодые адвокаты; Н(Н)ЮЛ Центр общественных программ. Карло Бзишвили – приглашенный ассоциированный профессор Технического университета Грузии. Кандидатуру представил: Технический университет Грузии. Хатуна Лория – ассоциированный профессор Тбилисского государственного университета имени Иване Джавахишвили. Кандидатуру представил: Университет Восточной Европы. Александр Курцхалия – специалист в области права. Кандидатуру представил: Университет Восточной Европы; Н(Н)ЮЛ Вера в право. Тристан Бенашвили – специалист в области права. Кандидатуру представил: Университет Восточной Европы; Ассоциация авторских прав Грузии. Лия Мухашаврия – специалист в области права. Кандидатуру представил: Грузино-американский университет; Н(Н)ЮЛ молодых юристов. Каха Цикаришвили – специалист в области права. Кандидатуру представил: Грузино-американский университет. Гия Лилуашвили – профессор Грузино-американского университета. Кандидатуру представил: Грузино-американский университет. Лика Саджаия — профессор Университета Нью Вижен. Кандидатуру представил: Н(Н)ЮЛ Университет New Vision. Зураб Азнаурашвили – приглашенный лектор Университета им. Григола Робакидзе. Кандидатуру представил: Университет им. Григола Робакидзе; Н(Н)ЮЛ Ассоциация юристов. Иосеб Вардзелашвили – профессор Национального университета Грузии. Кандидатуру представил: Национальный университет Грузии. Нодар Папукашвили – профессор Национального университета Грузии. Кандидатуру представил: Национальный университет Грузии. Тамар Махароблидзе – доцент Национального университета Грузии. Кандидатуру представил: Национальный университет Грузии. Роин Мигриаули — юрист; член Коллегии адвокатов Грузии. Кандидатуру представил: Коллегия адвокатов Грузии. Георгий Туразашвили – юрист; член Коллегии адвокатов Грузии. Кандидатуру представил: Коллегия адвокатов Грузии. Софио Сохадзе – адвокат; член Коллегии адвокатов Грузии. Кандидатуру представил: Коллегия адвокатов Грузии. Манучари Кокочашвили – юрист; член Коллегии адвокатов Грузии. Кандидатуру представил: Н(Н)ЮЛ Общество гражданского развития; Ассоциация свободного развития и защиты прав. Зураб Гураспашвили – начальник Следственного отдела Генеральной инспекции МВД Грузии. Кандидатуру представил: Н(Н)ЮЛ Общество гражданского развития, Н(Н)ЮЛ Фонд общественного программирования Леван Немсадзе – специалист в области права. Кандидатуру представил: Н(Н)ЮЛ Общество гражданского развития; Н(Н)ЮЛ Ассоциация защиты прав на свободное развитие. Григол Гагнидзе – председатель Международной обсерватории адвокатов и юристов; адвокат; член Коллегии адвокатов Грузии. Кандидатуру представил: Международная обсерватория адвокатов и юристов. Автандил Кахниашвили – ассоциированный профессор Тбилисского университета имени Давида Агмашенебели. Кандидатуру представил: Гильдия юристов Грузии. Ана Абашидзе — Н(Н)ЮЛ Глава Партнерства за права человека. Кандидатуру представил: Н(Н)ЮЛ Партнерство за права человека. Заза Буачидзе – юрист; член Коллегии адвокатов Грузии. Кандидатуру представил: Центр прозрачности Грузии. Нино Нишнианидзе – член Академического совета Технического университета Грузии, профессор факультета права и международных отношений. Кандидатуру представил: Союз добра, правды и единства Грузии. Дмитрий Хачидзе – адвокат; член Коллегии адвокатов Грузии. Кандидатуру представил: Н(Н)ЮЛ Права Грузия. Александр Кобаидзе — Н(Н)ЮЛ председатель Ассоциации молодых правозащитников. Кандидатуру представил: Ассоциация молодых правозащитников. Сулхан Саладзе – руководитель программы «Хорошее управление и свобода информации» («Открытое пространство — Кавказ»); преподаватель Института общественных дел Грузии. Кандидатуру представил: Н(Н)ЮЛ Центр социальной справедливости. Георгий Бурджанадзе – заместитель народного защитника Грузии. Кандидатуру представил: Н(Н)ЮЛ Центр социальной справедливости. Георгий Гзобава – адвокат; член Коллегии адвокатов Грузии. Кандидатуру представил: Н(Н)ЮЛ Молодые адвокаты; Н(Н)ЮЛ Ассоциация защиты прав на свободное развитие. Виктор Ахалбедашвили – специалист в области права. Кандидатуру представил: Н(Н)ЮЛ Центр защиты прав.

