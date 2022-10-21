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Парламент опубликовал список кандидатов на должности внесудебных членов Высшего совета юстиции
Парламент Грузии 20 октября опубликовал список кандидатов для заполнения пяти вакантных мест внесудебных членов в Высшем совете юстиции.
Все пять членов совета должны быть избраны большинством Парламента. Места внесудебных членов совета долгое время остаются вакантными, в связи с чем оппозиция, неправительственные организации и международные партнеры неоднократно призывали Парламент заполнить их.
Ниже приводится список кандидатов на должности внесудебных членов Высшего совета юстиции:
- Гога Кикилашвили — приглашенный лектор (исследователь) Черноморского международного университета. Кандидатуру представил: Черноморский международный университет.
- Теймураз Джервалидзе – научный консультант Центра образования мира Сухумского государственного университета; Кандидатуру представил: Сухумский государственный университет.
- Русудан Квиникадзе – научный консультант Центра образования мира Сухумского государственного университета. Кандидатуру представил: Сухумский государственный университет; Н(Н)ЮЛ Молодые адвокаты; Н(Н)ЮЛ Центр общественных программ.
- Карло Бзишвили – приглашенный ассоциированный профессор Технического университета Грузии. Кандидатуру представил: Технический университет Грузии.
- Хатуна Лория – ассоциированный профессор Тбилисского государственного университета имени Иване Джавахишвили. Кандидатуру представил: Университет Восточной Европы.
- Александр Курцхалия – специалист в области права. Кандидатуру представил: Университет Восточной Европы; Н(Н)ЮЛ Вера в право.
- Тристан Бенашвили – специалист в области права. Кандидатуру представил: Университет Восточной Европы; Ассоциация авторских прав Грузии.
- Лия Мухашаврия – специалист в области права. Кандидатуру представил: Грузино-американский университет; Н(Н)ЮЛ молодых юристов.
- Каха Цикаришвили – специалист в области права. Кандидатуру представил: Грузино-американский университет.
- Гия Лилуашвили – профессор Грузино-американского университета. Кандидатуру представил: Грузино-американский университет.
- Лика Саджаия — профессор Университета Нью Вижен. Кандидатуру представил: Н(Н)ЮЛ Университет New Vision.
- Зураб Азнаурашвили – приглашенный лектор Университета им. Григола Робакидзе. Кандидатуру представил: Университет им. Григола Робакидзе; Н(Н)ЮЛ Ассоциация юристов.
- Иосеб Вардзелашвили – профессор Национального университета Грузии. Кандидатуру представил: Национальный университет Грузии.
- Нодар Папукашвили – профессор Национального университета Грузии. Кандидатуру представил: Национальный университет Грузии.
- Тамар Махароблидзе – доцент Национального университета Грузии. Кандидатуру представил: Национальный университет Грузии.
- Роин Мигриаули — юрист; член Коллегии адвокатов Грузии. Кандидатуру представил: Коллегия адвокатов Грузии.
- Георгий Туразашвили – юрист; член Коллегии адвокатов Грузии. Кандидатуру представил: Коллегия адвокатов Грузии.
- Софио Сохадзе – адвокат; член Коллегии адвокатов Грузии. Кандидатуру представил: Коллегия адвокатов Грузии.
- Манучари Кокочашвили – юрист; член Коллегии адвокатов Грузии. Кандидатуру представил: Н(Н)ЮЛ Общество гражданского развития; Ассоциация свободного развития и защиты прав.
- Зураб Гураспашвили – начальник Следственного отдела Генеральной инспекции МВД Грузии. Кандидатуру представил: Н(Н)ЮЛ Общество гражданского развития, Н(Н)ЮЛ Фонд общественного программирования
- Леван Немсадзе – специалист в области права. Кандидатуру представил: Н(Н)ЮЛ Общество гражданского развития; Н(Н)ЮЛ Ассоциация защиты прав на свободное развитие.
- Григол Гагнидзе – председатель Международной обсерватории адвокатов и юристов; адвокат; член Коллегии адвокатов Грузии. Кандидатуру представил: Международная обсерватория адвокатов и юристов.
- Автандил Кахниашвили – ассоциированный профессор Тбилисского университета имени Давида Агмашенебели. Кандидатуру представил: Гильдия юристов Грузии.
- Ана Абашидзе — Н(Н)ЮЛ Глава Партнерства за права человека. Кандидатуру представил: Н(Н)ЮЛ Партнерство за права человека.
- Заза Буачидзе – юрист; член Коллегии адвокатов Грузии. Кандидатуру представил: Центр прозрачности Грузии.
- Нино Нишнианидзе – член Академического совета Технического университета Грузии, профессор факультета права и международных отношений. Кандидатуру представил: Союз добра, правды и единства Грузии.
- Дмитрий Хачидзе – адвокат; член Коллегии адвокатов Грузии. Кандидатуру представил: Н(Н)ЮЛ Права Грузия.
- Александр Кобаидзе — Н(Н)ЮЛ председатель Ассоциации молодых правозащитников. Кандидатуру представил: Ассоциация молодых правозащитников.
- Сулхан Саладзе – руководитель программы «Хорошее управление и свобода информации» («Открытое пространство — Кавказ»); преподаватель Института общественных дел Грузии. Кандидатуру представил: Н(Н)ЮЛ Центр социальной справедливости.
- Георгий Бурджанадзе – заместитель народного защитника Грузии. Кандидатуру представил: Н(Н)ЮЛ Центр социальной справедливости.
- Георгий Гзобава – адвокат; член Коллегии адвокатов Грузии. Кандидатуру представил: Н(Н)ЮЛ Молодые адвокаты; Н(Н)ЮЛ Ассоциация защиты прав на свободное развитие.
- Виктор Ахалбедашвили – специалист в области права. Кандидатуру представил: Н(Н)ЮЛ Центр защиты прав.
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