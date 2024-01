Национальное исполнительное бюро потребовало от «Консервативного движения/Альт-Инфо» выплатить штраф в размере 232 705 лари

Национальное исполнительное бюро 25 января потребовало от партии «Консервативное движение/Альт-Инфо» выплатить штраф в размере 232 705 лари. По заявлению партии, выплата должна быть произведена в течение 7 дней. В случае неуплаты штрафа счета «Консервативного движения» будут арестованы, а имущество конфисковано.

В июне 2022 года «Консервативное движение» оштрафовали из-за неточностей в прошлогодней декларации. В частности, в декабре у партии не было оборота, хотя она открыла несколько партийных офисов. Проверка также выявила пробелы в отчетности о неденежных пожертвованиях, таких как печать брендированных материалов и ремонт региональных офисов. Были случаи, когда партия арендовала офис без договора и потратила около 72 тысяч лари.

«Перешедшая на западный курс и в режим атаки на консервативный фланг «Грузинская мечта» нанесла «Консервативному движению» очередной удар. После оказания давления на доноров, теперь уже через Национальное исполнительное бюро Министерства юстиции потребовала от Консервативного движения немедленно выплатить штраф в размере 232 705 лари и 74 тетри, наложенный Службой государственного аудита, партия также была включен в реестр должников», – говорится в заявлении «Консервативного движения».

