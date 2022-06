МВД Грузии начало расследование заявлений лидеров Консервативного движения о «Неделе Прайда»

В Министерстве внутренних дел сегодня подтвердили «Civil Georgia», что ведомство начало расследование заявлений лидеров ультраправой партии Консервативное движение и их телеканала «Аль-Инфо» относительно мероприятия, запланированного организацией «Тбилиси Прайд», занимающейся правами ЛГБТ+ сообщества.

По заявлению МВД, расследование начато по статьям 151 и 2391 УК Грузии, которые касаются публичных угроз и призывов к насильственным действиям.

Сегодня же в тбилисском Главном управлении полиции были были опрошены лидеры Консервативного движения и «Альт-Инфо».

Вышедший после опроса в управлении полиции, один из лидеров Консервативного движения Константине Моргошия заявил представителям СМИ, что у следствия есть вопросы по поводу публичных заявлений, прозвучавших в связи с «Неделей Прайда», которая пройдет с 28 июня по 2 июля, и в этом контексте ведомство интересовалось их планами.

«Они получили исчерпывающие ответы… Мы сотрудничаем со следствием, у нас нет никаких проблем», — сказал он.

В ответ на реплику журналиста о том, что закон предоставляет свободу выражения представителям ЛГБТ+ сообщества, Моргошия ответил, что их больше интересует «нравственность», чем «любой закон».

Отметив, что они не собираются применять насилие, лидер Консервативного движения подчеркнул, что участники «Прайда» по улице «не смогут пройти, пройдут и против них восстанут десятками тысяч людей и они не смогут нас растоптать».

Бывший председатель Консервативного движения Зурам Махарадзе, который также побывал на опросе, сообщил журналистам, что он сообщил правоохранительным органам, что они планируют собраться и выразить протест в день фестиваля «Прайда».

На вопрос журналиста, ожидают ли они развития событий по сценарию от 5 июля 2021 года, Махарадзе ответил – «не знаю, если вы устроите провокации и натворите еще какой-нибудь ерунды…».

«Надеюсь, (это) не произойдет. Мы постараемся, чтобы не переросло в эксцессы, но 100% гарантии ни на что нет», — добавил он.

Ранее МВД заявило, что «примет все необходимые меры» для проведения закрытых мероприятий, организованных «Тбилиси Прайдом в течение недели с 28 июня по 2 июля, в безопасном формате, а также для защиты свободы выражения и собраний.

Заявлению МВД предшествовал вчерашний призыв к правительству страны от организаторов «Тбилиси Прайда» о защите безопасности мероприятий и участников «Недели Прайда».

Неделя, организованная «Тбилиси Прайдом», которая открывается завтра, состоит из трех основных мероприятий, а именно: показ нового грузинского квир-фильма о гомофобии, борьбе и выживании; региональная конференция, в которой примут участие ЛГБТК-активисты из Грузии, Украины, Молдовы, Армении, Азербайджана, Турции и Беларуси; «Грандиозный Прайд-фестиваль», который объединит местных и зарубежных артистов.

«Тбилиси Прайд» 31 мая объявил, что не будет проводить «Марш Достоинства» в этом году, так как «у нас нет никакого пространства и возможности для проведения Марша Достоинства».

В этом контексте организация напомнила о прошлогоднем «тяжелом опыте», когда она отменила марш, запланированный на 5 июля 2021 года, из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны государства.

