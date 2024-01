В квартире Беки Вардосанидзе был проведен обыск из-за сообщений, содержащих угрозы террористического содержания

В рамках расследования по факту ложного сообщения о терроризме, проводимого Службой государственной безопасности Грузии (СГБ), в квартире и гараже грузинского блогера Беки Вардосанидзе был проведен обыск. Вардосанидзе, который известен распространением языка ненависти и гомофобных высказываний, будет допрошен в качестве свидетеля, – сообщает СГБ. По его словам, в результате проведенных обысков на экспертизу была изъята различная компьютерная и электронная техника, несущая информацию.

В сообщении Службы госбезопасности Грузии говорится, что в результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что через определенные промежутки времени из электронной почты, которой пользовался конкретный человек, на различные адреса, в том числе Службы госбезопасности, Департамента полиции Тбилиси МВД Грузии, а также на официальную электронную почту телекомпании «Имеди» были отправлены сообщения, содержащие угрозы террористического содержания по поводу осуществления взрывов. В тексте говорилось, что взрывные устройства были установлены в клубе «Басиани», баре «Ратис бари» и сцене, расположенной в рамках новогоднего мероприятия на проспекте Руставели.

Вардосанидзе ассоциируется с ультраконсервативным, антизападным, пророссийским и гомофобным «Консервативным движением/Альт-Инфо», которое назвало обыск актом политических репрессий.

Несмотря на то, что зачастую «Альт-Инфо» поддерживала Православную Церковь Грузии, правящую партию и особенно ее радикальную ветвь «Силу народа» по конкретным вопросам, Вардосанидзе в последнее время выступал против них. Он критиковал ГПЦ во время спора вокруг иконы святой Матроны с изображением на ней Сталина. Кроме того, Вардосанидзе также критиковал правящую партию «Грузинская мечта» и лично ее почетного председателя Бидзину Иванишвили.

