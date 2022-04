Суд признал виновными еще семерых фигурантов дела 5 июля

Тбилисский городской суд признал еще семерых подсудимых виновными в насилии на почве гомофобии во время контракции, направленной против «Марша Достоинства» в поддержку ЛГБТ-сообщества 5 июля 2021 года.

По сообщениям СМИ, прокуратура обвиняла трех из них в насилии в отношении фотокорреспондента «ИнтерпрессНьюс» Гиоргия Николишвили, еще трех — в отношении оператора ТВ «Пирвели» Левану Брегадзе и одного — в насилии над прохожим гражданином.

Шестерых из них суд приговорил к 1 году лишения свободы, а одного – к 1 году и 6 месяцам лишения свободы.

Расследование в отношении обвиняемых проводилось по статьям незаконного препятствования профессиональной деятельности журналиста (154), преследования (156), а также организации, руководства или участия в групповом насилии (225).

Однако, по сообщениям СМИ, судья переквалифицировал статью 225 на статью о насилии.

Всего по делу о насилии на почве гомофобии 5-6 июля 2021 года правоохранители задержали 31 человека, из них 27 — за нападение на журналистов, одного – за нападение на прохожего гражданина и троих — за нападение на офис НПО «Тбилиси Прайд».

Сегодняшним решением суд уже признал уже всех виновными в насилии в отношении журналистов, 26 из них были приговорены к различным срокам лишения свободы, а 1 должен выплатить штраф в размере 5000 лари. К лишению свободы также был приговорен человек, арестованный за насилие в отношении прохожего гражданина.

На данный момент ожидают приговора только трое нападавших на офис НПО «Тбилиси Прайд», которым суд поменял меру пресечения с предварительного заключения на освобождение под залог.

Примечательно, что правоохранительные органы до сих пор не установили организаторов насилия 5 июля и пока никому не предъявили обвинения.

