В Тбилиси пройдет Неделя Прайда, но «Марш Достоинства» не состоится

Местная правозащитная организация «Тбилиси Прайд», занимающаяся правами ЛГБТК+ лиц, заявила, что «Марш Достоинства» проводиться, хотя «Неделя Прайда» пройдет с 28 июня по 2 июля.

«В этом году у нас никакого пространства или возможности для проведения Марша Достоинства», — заявила 31 мая организация «Тбилиси Прайд», — «Мы остаемся единственной группой, которая фактически лишена права собираться и проводить манифестации».

В организации вспомнили «тяжелейший опыт» прошлого года, когда ей пришлось отменить марш, запланированный на 5 июля 2021 года, из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны государства.

«Тбилиси Прайд» заявила, что гомофобные нападения «полностью разоблачают бездействующую, жестокую, лишенную сочувствия систему, которая отказывается защищать права граждан, вытесняет представителей ЛГБТК из общественной жизни и публичного пространства».

«У нас по-прежнему есть власть, которая поощряет разгуливающей по улицам насильственные группы, не наказывает главных творцов насилия и не признает равенство граждан», — говорится в заявлении организации.

Организация также отметила, что ЛГБТ-сообщество продолжает сталкиваться с серьезными проблемами, такими как доступ к образованию, трудоустройству, доступ к медицинскому обслуживанию, бездомность и юридическое непризнание пола. Однако «мы верим, что нашей неустанной борьбой и поддержкой мы обязательно изменим эту реальность», — заявила организация.

«Нас убеждают, что подавляющее большинство населения Грузии настроено против нас, но факты показывают, что принятие в отношении ЛГБТ-людей значительно растет. Это дает нам надежду на то, что наша борьба действительно имеет смысл», — подчеркнули в «Тбилиси Прайде».

В ходе недели состоится три основных мероприятия, среди которых показ нового грузинского квир фильма о «гомофобии, борьбе и выживании»; Региональная конференция с участием ЛГБТК-активистов из Грузии, Украины, Молдовы, Армении, Азербайджана, Турции и Беларуси; «Грандиозный Прайд-фестиваль», который объединит местных и зарубежных артистов.

