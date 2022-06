Для защиты европейского будущего в Тбилиси собрались десятки тысяч граждан

Десятки тысяч граждан Грузии собрались 20 июня на проспекте Руставели, где они поддержали вступление Грузии в Евросоюз и протестовали против провала властей Грузинской мечты на фоне ожидания получения страной статуса кандидата в члены ЕС.

Акция под лозунгом «Домой в Европу» была организована гражданским движением «Позор». По словам организаторов митинга, они хотели направить проевропейский посыл в Брюссель, где 23-24 июня Совет ЕС примет окончательное решение по статусу Грузии.

Несколько дней назад, 17 июня, Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии «европейскую перспективу» и предложила статус кандидата Украине и Молдове. Еврокомиссия заявила, что Тбилиси должен выполнить ряд условий, прежде чем он сможет получить статус кандидата, включая деполяризацию, реформу правосудия и «деолигархизацию».

На вчерашней акции один из лидеров движения «Позор» Шота Дигмелашвили зачитал манифест, согласно которому запускается новое народное движение, которое «вернет нашу Родину домой, в Европу».

«Мы, грузинский народ, полностью осознаем, и уже Евросоюз подтверждает, что у Грузии есть одна серьезная проблема на ее европейском пути. Мы знаем его форму, имя и фамилию — олигарх Бидзина Иванишвили», — говорится в манифесте.

Манифест содержит призыв к созданию Национального совета народного движения, который объединит гражданское общество, средства массовой информации, политические партии, студенческие, культурные и профессиональные союзы для предъявления требований правительству.

На акции к митингующим обратились гражданские активисты, актеры и студенты, а также грузины, воюющие в Украине, и депутаты Европарламента. Лидеры политических партий на трибуне не появлялись.

Около 23:00 протестующие направились на площадь Европы. Они держали флаги Грузии, Европы, Украины и Молдовы. По окончании акции участники написали мелом на площади Европы послания в поддержку евроинтеграции.

По разным оценкам, в митинге приняли участие от 50 000 до 120 000 человек. Помимо столицы митинги прошли также в различных городах в масштабах страны — в Кутаиси, Батуми, Зугдиди и Озургети, а за рубежом — в Берлине, Вене и Брюсселе.

Акцию также поддержали основные оппозиционные партии. Партия бывшего премьер-министра Георгия Гахария «За Грузию» в акции участия не принимала. Несмотря на то, что партия поддерживает членство в ЕС, дата митинга была неприемлема для ее лидера. 20 июня 2019 года, когда нынешний лидер партии Георгий Гахария занимал пост министра внутренних дел, полиция разогнала антиоккупационный митинг, в результате чего пострадали десятки человек. Тогда и было сформировалось гражданское движение «Позор».

Грузия подала заявку на членство в ЕС 3 марта, вскоре после того, как Россия вторглась в Украину. Молдова также подала заявку в тот же день.

На прошлой неделе Еврокомиссия заявила, что оценит выполнение Грузией рекомендаций и условий к концу 2022 года, а это означает, что у властей Грузии есть около шести месяцев, чтобы получить статус кандидата.

Вчера премьер-министр Ираклий Гарибашвили приветствовал рекомендацию комиссии представить Грузии «европейскую перспективу» и назвал это историческим решением. Он пообещал работать с Брюсселем над программой реформ.

