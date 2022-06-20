Организаторы проевропейского митинга обратились к Совету Евросоюза

Участники сегодняшнего проевропейского митинга в Тбилиси обратились к Совету Евросоюза, который должен принять окончательное решение по вопросу о предоставлении Грузии статуса кандидата 23-24 июня.

«Сейчас, когда самый важный шаг на нашем европейском пути так близок, мы надеемся, что вы поверите в нас больше, чем кто-либо другой, и вместе с нашими друзьями — Украиной и Молдовой предоставите Грузии статус кандидата», — говорится в тексте обращения.

«Мы верим в европейское будущее, потому что для нас никогда не было лучшей альтернативы», — говорится в документе, который зачитали в ходе акции, проходившей перед зданием Парламента на проспекте Руставели в Тбилиси.

«Грузия — одна из древнейших европейских наций. На протяжении столетий мы никогда не ставили под сомнение нашу европейскую судьбу и делали все возможное, чтобы воплотить в жизнь мечту каждого поколения этой страны о воссоединении с европейской семьей», — говорится в обращении.

«В течение последних трех десятилетий с момента восстановления нашей независимости мы больше всего верили в Европу и заплатили окончательную цену за наш европейский выбор: мы больше всего верили в вас, потому что с вашей постоянной помощью мы смогли начать восстановление нашей нации», — подчеркивается в обращении.

Today we are on the right side of history. On June 20, 2022, across #Georgia and abroad, every citizen of Georgia is united to defend our European choice. #GE2EU #HomeToEU #Candidacy4Georgia pic.twitter.com/oUE2PAoHIx — Shame Movement (@Shamemovement) June 20, 2022

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