Организаторы проевропейского митинга обратились к Совету Евросоюза
Участники сегодняшнего проевропейского митинга в Тбилиси обратились к Совету Евросоюза, который должен принять окончательное решение по вопросу о предоставлении Грузии статуса кандидата 23-24 июня.
«Сейчас, когда самый важный шаг на нашем европейском пути так близок, мы надеемся, что вы поверите в нас больше, чем кто-либо другой, и вместе с нашими друзьями — Украиной и Молдовой предоставите Грузии статус кандидата», — говорится в тексте обращения.
«Мы верим в европейское будущее, потому что для нас никогда не было лучшей альтернативы», — говорится в документе, который зачитали в ходе акции, проходившей перед зданием Парламента на проспекте Руставели в Тбилиси.
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«Грузия — одна из древнейших европейских наций. На протяжении столетий мы никогда не ставили под сомнение нашу европейскую судьбу и делали все возможное, чтобы воплотить в жизнь мечту каждого поколения этой страны о воссоединении с европейской семьей», — говорится в обращении.
«В течение последних трех десятилетий с момента восстановления нашей независимости мы больше всего верили в Европу и заплатили окончательную цену за наш европейский выбор: мы больше всего верили в вас, потому что с вашей постоянной помощью мы смогли начать восстановление нашей нации», — подчеркивается в обращении.
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