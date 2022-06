Десятки тысяч граждан собрались в Тбилиси на проевропейский митинг

«Я грузин, значит, я европеец» — выкрикивая это знаменитое высказывание бывшего премьер-министра Грузии Зураба Жвания, направились сотни студентов маршем от здания Тбилисской филармонии к зданию Парламента, где с восьми часов проходит проевропейский митинг.

«Я хочу, чтобы у молодежи, и не только у молодежи, была возможность. Чтобы наша страна добралась до Европы, и чтобы были возможности, которые есть у других европейских стран. Правительство не должно способствовать тому, чтобы мы остались во тьме, в которой нас оставила Россия и которая осталась в нас от коммунистов. Сегодня я протестую против этого и хочу, чтобы я назывался европейцем», — сказал грузинской службе Радио Свобода один из студентов у здания Филармонии.

Студенты Тбилисского государственного университета, Государственного университета Ильи, Технического университета, Университета Сулхан Саба Орбелиани, GIPA, СЕУ, Университета Грузии, Свободного университета и других университетов одно за другим создавали мероприятия в Facebook, чтобы присоединиться к проевропейской акции.

Многотысячная акция под названием «Домой в Европу» перед зданием Парламента проходит на фоне ожидания окончательного решения о предоставлении Грузии статуса кандидата от Совета Евросоюза, которое будет принято 23-24 июня. Акция организована гражданским движением «Позор» и ее цель — продемонстрировать лидерам ЕС приверженность грузинского народа «западным ценностям».

Ранее, 17 июня, Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС, чтобы предоставить Грузии статус кандидата только после того, как она выполнит ряд условий и рекомендаций, включая деолигархизацию страны и возврат к Соглашению от 19 апреля 2021 года.

Сегодня на митинге выступят представители гражданского общества Грузии, а также властей Украины и Европейского Союза. Депутаты Европарламента от Литвы Раса Юкневичиене и Андрюс Кубилюс, из Чехии Маркета Грегорова и из Польши Анна Фотыга обратились к участникам акции с видеообращением.

К 21:00 участники акции направились шествием к площади Европы, где состоится финальная часть мероприятия.

Параллельно с Тбилиси митинги сегодня прошли в регионах, в том числе в Батуми, Озургети, Кутаиси и Зугдиди. Грузины, проживающие за границей, также выразили свою поддержку европейскому будущему Грузии. С этой целью митинги прошли в Германии, Бельгии, Австралии и Австрии.

Акцию в поддержку европейского будущего Грузии организаторы символично назначили на сегодня, приурочив ее также и с третьей годовщиной антиоккупационной акции протеста 20 июня 2019 года, когда полиция разогнала протестующих с помощью резиновых пуль и слезоточивого газа. Тогда спонтанная многотысячная акция протеста последовала за визитом в Тбилиси российского депутата от КПРФ Сергея Гаврилова, который в тот же день на некоторое время занял кресло спикера парламента в зале заседаний грузинского законодательного органа.

