Премьер Грузии комментирует заключение Еврокомиссии по статусу

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил сегодня перед началом заседания правительства, что Еврокомиссия приняла «историческое решение», поскольку впервые за всю историю Грузии была предоставлена европейская перспектива.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии европейскую перспективу, которая подразумевает, что Грузия должна сначала выполнить ряд условий, после чего она сможет получить статус кандидата в члены ЕС. Примечательно, что Комиссия рекомендовала предоставить статус кандидатов Украине и Молдове с расчетом на то, что эти две страны продолжат проводить необходимые реформы.

«Теперь, как только совет (ЕС) одобрит эти рекомендации, мы, конечно, начнем работать с Брюсселем, — заявил глава правительства Грузии, добавив, что «большинство из этих рекомендаций уже внесены в нашу повестку дня, есть и другие вопросы, которые мы, конечно, выясним с Брюсселем, проработаем и получим статус кандидата».

Премьер-министр подчеркнул, что «у большинства граждан остаются определенные вопросы, почему Молдова и Украина получили больше поощрения»», и пояснил, что «у Молдовы и Украины абсолютно идентичная запись в связи с перспективой, т.е. им также записали, что Еврокомиссия рекомендует совету, что бы им присвоен статус, перспектива, а также статус».

«Это поощрительный аванс для Украины, которая находится в состоянии тяжелейшей войны, и для Молдовы, которая также находится в очень тяжелом положении», — заявил он.

«Украина находится в тяжелейшей ситуации. 20% территорий уже потеряла, и война продолжается», — сказал Ираклий Гарибашвили, добавив, что граничащая с Украиной Молдова также находится в «очень тяжелом положении» с точки зрения «как экономических рисков, так и рисков безопасности».

«Наши европейские коллеги мне говорили, и я открыто сказал, что Украине присваивают этот статус, потому что она находится в состоянии войны. Несколько дней назад европейские лидеры публично подтвердили тот факт, что это решение было принято из-за того, что Украина находится в состоянии войны, и в частных беседах со мной также сказали, что Молдова также находится в очень тяжелом положении», — сказал он.

«Я действительно не завидую ни Украине, ни Молдове. Хочу поздравить дружественные нам украинский и молдавский народы с этим успехом. Я хочу пожелать им мира и объединения страны», — подчеркнул глава правительства Грузии.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)