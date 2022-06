Оппозиция комментирует заключение Еврокомиссии по Грузии

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что комиссия будет рекомендовать статус кандидата для Украины и Молдовы, ожидая, что эти две страны продолжат проводить необходимые реформы.

В случае с Грузией Комиссия рекомендует предоставить стране европейскую перспективу, что подразумевает, что Грузия должна сначала выполнить ряд условий, после чего она сможет получить статус кандидата.

Ниже приведены комментарии грузинских оппозиционных политиков по поводу заключения Еврокомиссии:

Ника Мелия – Единое национальное движение: «Запад нам четко заявил, что будет деолигархизация, мы снова будем беседовать и постучитесь к нам, наши двери открыты. Вы свыкаетесь с олигархом? Вы хотите личную охрану Бидзины Иванишвили на высоких постах, которых не интересуют государственные интересы? Да, пожалуйста, вам решать… У этой власти нет воли проводить успешные, демократические реформы… Слишком наивно думать, что без непоколебимой воли грузинского народа олигарх уступит свои рычаги…».

Мамука Хазарадзе — Лео за Грузию: «Дождемся 24 июня и окончательного решения, но если этот результат останется, то это прямой повод, чтобы мы отпустили эту власть… Грузия сегодня, как никогда, нуждается в получении статуса кандидат в ЕС».

Гиорги Вашадзе – Стратегия Агмашенебели: «Сегодняшнее решение – последний шанс для нашей страны, и мы много работали, в том числе оппозиция, гражданский сектор, над тем, чтобы двери для Грузии не закрылись окончательно… 20 июня нас должно быть очень много. После этого нас должно быть очень много всегда, чтобы мы и наши дети не потеряли европейскую перспективу».

Александр Раквиашвили — Новый политический центр — Гирчи: «Очень жаль, что мы пришли к таким результатам, тем более что в нашей реально совершенно не выполнимо одно из условий – завершение поляризации, о которой говорилось. Я думаю, что мы даже не приблизились к тому, чтобы сделать шаг в этом направлении. Поэтому с сегодняшней точки зрения перспектива европейской интеграции становится весьма туманной».

Натиа Мезвришвили – «За Грузию»: «То, что Грузия практически отрезана от «Ассоциированного трио» — это заслуга только и только (Грузинской) мечты. Спасибо Бидзине Иванишвили, Ираклию Кобахидзе, Ираклию Гарибашвили, Кахе Каладзе и остальным из «Мечты» за то, что Европа видит в Грузии страну, не подходящую для статуса кандидата… Для того, чтобы грузинский народ и Евросоюз в очередной раз поверил вам, в первую очередь… выходите немедленно и признайте, что – да, страной правит олигарх, и поэтому нужна деолигархизация. Да, есть все проблемы, которые упоминаются в докладе, а потом немедленно, до 24 июня, возьмите на себя обязательство провести реформы, которые будут напрямую отвечать требованиям комиссии».

Гига Бокерия – Европейская Грузия: «…Это послание было действительно лучшим для страны в той очень плохой ситуации, в которую страну поставил режим Иванишвили, с этим очень плохим курсом. Но с одной важной оговоркой, посылом на политическом языке является то, что Грузия может… вернуться в семью свободных наций, к которой она исторически принадлежала, но для этого курс страны, то есть этот режим должен быть заменен. Вот что там написано».

