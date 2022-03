Премьер-министр Грузии подписывает заявку на членство в ЕС

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 3 марта подписал заявку на членство Грузии в ЕС. Сейчас страна ждет получения статуса кандидата ЕС от Брюсселя.

Источник: Администрация правительства Грузии

Перед подписанием премьер-министр обратился к гражданам Грузии с 6-минутной речью. Ниже приводится перевод полного текста обращения Ираклия Гарибашвили с грузинского на русский язык (перевод Civil Georgia):

«Соотечественники, сегодня исторический день для Грузии — я подписываю заявку на членство в ЕС от имени страны.

Подача заявки на членство в ЕС – еще один важный шаг на пути Грузии к европейской интеграции – этап, который открывает новую страницу в нашей истории и продолжает усилия наших предков, направленные на объединение в единой европейской семье.

Грузия – европейское государство; Наша страна на протяжении всей своей многовековой истории всегда принадлежала к ареалу европейской культуры и цивилизации и даже сегодня вносит свой ценный вклад в ее защиту и развитие. «Европейскость» есть не что иное, как совокупность ценностей, которые создают Европу. История самой Грузии, которая является историей борьбы за свободу, является доказательством того, что эти ценности заложены в природе грузинского народа и, следовательно, неразделимы от него.

История сделала европейский выбор грузинского народа стратегической целью. Со дня обретения независимости наша страна последовательно продолжала двигаться в этом направлении, и сегодняшний день является очередной демонстрацией наших усилий.

Сегодня Грузия ближе к Европейскому союзу, чем когда-либо прежде.

В 2014 году, когда я подписал Соглашение об ассоциации между Грузией и Евросоюзом в качестве премьер-министра Грузии, мы взяли на себя большую ответственность перед нашей страной и народом, чтобы успешно двигаться по пути европейской интеграции и заложить прочный фундамент для окончательной Европеизации нашей страны.

Мы гордимся, что с 2014 года, с помощью последовательности нашей власти и поддержке общественности, Грузия, как Ассоциированный партнер Евросоюза, успешно выполняет свои обязательства по Соглашению и добилась значительного прогресса с точки зрения правового, экономического и политического сближения с ЕС.

Демократия, верховенство закона, защита прав человека, хорошее управление уже являются частью нашей повседневной жизни. Мы активно внедряем европейские нормы и стандарты во всех сферах политической, экономической или социальной жизни страны.

Граждане нашей страны пользуются безвизовым режимом передвижения по ЕС/Шенгенской зоне, что является очень хорошей возможностью для установления тесных связей между нашими обществами и народами.

Свободная торговля с Евросоюзом позволяет нам добиться постепенной экономической интеграции в один из крупнейших мировых рынков. Модернизация страны в соответствии с европейскими стандартами в ряде отраслей приняла необратимый характер.

Необратимое стремление – это шаг к построению европейской демократии и, следовательно, к членству в ЕС, объединению Грузии. Я верю, что путь интеграции в ЕС мы пройдем вместе с нашими абхазскими и осетинскими соотечественниками, и вместе с ними построим единое, европейское, сильное государство.

Иногда в Европе возникает вопрос: является ли Грузия страной европейской культуры. Но в Грузии ответ на этот вопрос очевиден для всех. Грузия – одна из древнейших стран мира.

По определению французского мыслителя Поля Валери, какую страну можно считать членом европейского пространства, он установил три основных критерия: 1. влияние греко-римской культуры, 2. христианскую веру, 3. демократическую традицию. По этим критериям Грузия, несомненно, является членом европейского пространства, европейской семьи.

Грузинский народ, гордящийся своей тысячелетней культурой и историей, всегда был ориентирован на Европу, верен ее ценностям. В начале ХХ века грузинский народ создал высокодемократическое европейское государство, основанное на европейских ценностях, дух и Конституция которого соответствовали даже сегодняшним европейским критериям.

Национальная независимость и государственность, восстановленные в 1991 году, основывались на той же Конституции, европейских ценностях и определяли европейскую ориентацию как основной путь.

Европейское будущее — это программа и безальтернативный план действий для всех правительств Грузии, определенные грузинским народом.

В заключение хотелось бы привести слова известного грузинского ученого, автора Европейской конституции Михаила Мусхелишвили (Мишеля Мусхели), человека, опередившего свое время и одержимого идеей единой Европы, который даже предсказывал Еврообъединение: «Грузия знает, что она принадлежит Европе. Теперь Европа должна сделать выводы. Необходимо, чтобы Грузия заняла свое место в Европе, а западные народы приняли Грузию в свою семью».

Эти слова, как никогда раньше, откликаются на сегодняшнюю действительность. Мы надеемся и глубоко убеждены, что сегодняшний день является основой исторического процесса, который приведет Грузию к членству в европейской семье.

Да хранит на Бог!».

