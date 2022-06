Ираклий Кобахидзе: правящая команда «сделает все» для вступления в ЕС

Председатель правящей Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе отреагировал на сегодняшнее заключение Еврокомиссии о том, что Грузия должна выполнить ряд условий для получения статуса кандидата в члены ЕС, и заявил, что правящая команда «сделает все возможное» для дальнейшего укрепления демократических институтов, обеспечения мира и экономического благополучия, что «сохранит реальную возможность для вступления (Грузии) в ЕС».

«Грузия много лет ждала признания европейской перспективы со стороны Евросоюза. Мы рады, что сегодня эту перспективу официально признала Еврокомиссия и предложила нам конкретное руководство по получению статуса кандидата», — сказал он.

Председатель правящей партии подчеркнул, что европейские лидеры заранее намекали нам о том, что в получении статуса кандидата Грузии может помешать географическое положение, и выразил надежду, что этот фактор «больше не будет причиной для откладывания предоставления статуса кандидата или члена Грузии».

Отметив, что «статус кандидата не дает стране никаких финансовых или иных материальных привилегий», Ираклий Кобахидзе также подчеркнул, что «неполучение статуса на данном этапе нас несколько разочаровывает».

«Однако мы понимаем, что Грузия, в отличие от Украины и даже Молдовы, сегодня не пошла на необходимые жертвы для получения этого статуса», — сказал он.

«Мы понимаем, что жертвы и пролитая кровь (в Грузии) 14 и, тем более, 30 лет назад, и 300 тысяч вынужденных переселенцев, к сожалению, уже утратили актуальность для наших европейских партнеров на сегодня», — заявил он.

На вопрос журналиста, берет ли правящая команда на себя ответственность за реализацию реформ, рекомендованных Еврокомиссией, Ираклий Кобахидзе ответил, что перечисленные вопросы совпадают с пунктами повестки дня ассоциации, которые правительство уже обязалось реализовать. «По каждому из этих пунктов будут реализованы соответствующие реформы», — заявил он.

Что касается вопроса снижения поляризации в стране, председатель правящей партии отметил, что за нее несут ответственность не какие-то отдельные, а «абсолютно все политические субъекты».

В этом контексте он напомнил о проевропейском митинге гражданских активистов, запланированном на 20 июня, и заявил, что Единое национальное движение прямо говорит о государственном перевороте. «(Следовательно), кто хочет поляризации, ясно, как солнечный день», — сказал он.

Также на вопрос журналиста, подразумевается ли Бидзина Иванишвили в упоминаемлй в рекомендациях части «деолигархизации», Ираклий Кобахидзе ответил – «У нас в Грузии есть очень известные олигархи, и это те люди, которые 9 лет грабили грузинский народ и государство». В качестве примеров он привел бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и бывшего министра обороны Давида Кезерашвили.

Он также добавил, что Бидзина Иванишвили — бизнесмен, филантроп и меценат, который в 2012 году «завершил кровавый режим». «Поэтому здесь (в заключении Еврокомиссии) не может быть речи о Бидзине Иванишвили».

Журналисты также поинтересовались у Ираклия Кобахидзе, что имели в виду лидеры правящей команды, когда говорили, что после оглашения решения о предоставлении Грузии статуса кандидата они «на все откроют занавес»?

«Мы открыли бы занавес в том случае, если Евросоюз не признал бы нашу европейскую перспективу. В этом случае мы продвинулись в сторону Евросоюза и в такие моменты, естественно, не собираемся открывать никакую занавес», — заявил председатель Грузинской мечты.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)