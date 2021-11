Посол ЕС опубликовал строгое заявление по поводу второго тура местных выборов

Посол ЕС Карл Харцель в координации с главами миссий стран ЕС, аккредитованных в Грузии, выступил со строгим заявлением относительно второго тура местных выборов, прошедших 30 октября, в котором отметил, что вместо того, чтобы предпринять существенные шаги для устранения основных недостатков первого тура, возникли новые недостатки, особенно со стороны политических лидеров Грузии, в плане злонамеренного использования административного ресурса и «агрессивной риторики».

Заявление перекликается с недавним спорным заявлением премьер-министра Ираклия Гарибашвили, и отмечает, что «озвученные перед выборами соображения о том, что центральная власть не будет сотрудничать с сакребуло, если они выберут другое большинство, вызывают обеспокоенность, поскольку они направлены на ограничение выбора избирателя и лимитирование плюрализма».

«После первого тура мы заявили, что наблюдаемая в связи с ним недобросовестная практика не должна становиться нормой в Грузии. Мы сожалеем, что эти выборы были упущенной возможностью в этом отношении», — говорится в заявлении.

Посол ЕС и руководители миссий стран ЕС призвали стороны продолжить свое участие в избирательном процессе. «Доверие общественности в его справедливости требует инклюзивного, надежного и прозрачного процесса пересчета голосов и справедливого рассмотрения жалоб и апелляций», — говорится в заявлении, согласно которому, что «в связи с этим в ближайшие дни ключевая ответственность возлагается на ЦИК и суды».

«Мы ожидаем, что руководство Грузии приложит все истинные усилия для создания политического климата, который будет содействовать оправданию ожиданий граждан Грузии», — говорится в заявлении. «Это включает в себя выполнение ряда важных обязательств по важным реформам, особенно в отношении судебной системы, а также обновление выполнения нашей согласованной повестки дня между ЕС и Грузией, которая основана на ценностях демократии, уважении прав человека и верховенства закона», — говорится в заявлении.

В заявлении также приветствуются работа наблюдательной миссии БДИПЧ/ОБСЕ и Европарламента во время второго тура.

«Миссия подтвердила, что выборы в целом были хорошо организованы, а избирательная кампания была конкурентной, но также отметила эскалацию негативной риторики, постоянные обвинения в запугивании и давлении на избирателей, а также резкий дисбаланс между ресурсами, которые давали правящей партии преимущество и изменили условия борьбы», — заявили посол ЕС и главы миссий стран ЕС.

