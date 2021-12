Международные отклики по инициативе упразднения Службы госинспектора

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович и несколько иностранных дипломатов выразили обеспокоенность в связи с инициативой об упразднении Службы государственного инспектора.

28 декабря Дунья Миятови призвала Парламент Грузии воздержаться от принятия законопроекта в ускоренном порядке и без надлежащих консультаций с соответствующими заинтересованными сторонами. По ее словам, в случае принятия инициатива «только ослабит независимое функционирование национальных правозащитных механизмов в Грузии».

Между тем, исполняющая обязанности главы делегации ЕС Асунсьон Санчес Руис заявила 28 декабря, что Служба государственного инспектора была «ключевым институтом для хорошо функционирующей демократии и защиты прав человека».

«Поскольку может быть причина, чтобы существующие функций расследования и охраны данных улучшить законодательными правилами, которые в настоящее время возложены на Службу государственного инспектора, такие изменения следует осуществлять в рамках открытого и прозрачного процесса с предметными широкими обсуждениями с участием гражданского общества и самой Службы государственного инспектора», — сказала Руис.

Отметив, что ЕС участвовал в создании этой службы и инвестировал значительные финансовые и человеческие ресурсы в ее развитие, Руис выразила сожаление по поводу того, что «взаимодействие представителей ЕС с Парламентом по этому вопросу не состоялось».

Говоря об инициативе по упразднению службы, а также по внесению поправок в Закон об общих судах в ускоренном порядке, Асунсьон Санчес Руис сказала, что «доверие и независимость ключевых государственных институтов существенны для демократии и прав человека, а также для надлежащего выполнения Соглашения об ассоциации Грузии и ЕЧ и являются неотъемлемой частью европейских устремлений Грузии».

Посол Франции в Грузии Диего Колас 28 декабря поделился своей обеспокоенностью по поводу ускоренного обсуждения инициативы, заявив, что, когда дело доходит до основных принципов демократии, «мы призываем, чтобы реформы проводились осторожно, путем широких консультаций, с соответствующим переходным периодом».

Посол Чехии Петр Микиска заявил 27 декабря, что «вызывают тревогу обстоятельства запланированного упразднения Службы государственного инспектора, сроки увольнения сотрудников и время, выбранное для этих ускоренных действий».

Посол Нидерландов Маайке Ван Колдам и посол Швеции Ульрик Тидестрём подчеркнули важность прозрачности и широких консультаций по этим типам инициатив в заявлениях, размещенных в Твиттере.

Посол Норвегии Хелен Санд Андресен призвала Парламент прибегнуть к «всеобъемлющему и разумному подходу». Она подчеркнула, что Службе государственного инспектора необходимо присвоить полномочия, чтобы выполнять роль независимого правозащитного института, что по ее словам, является важным активом для демократии в Грузии.

Ранее посол США Келли Дегнан и Управление Верховного комиссара ООН по правам человека также выразили озабоченность инициативой по упразднению Службы государственного инспектора.

24 декабря в СМИ появилась информация о том, что депутаты Грузинской мечты подготовили законопроект об упразднении Службы государственного инспектора и ее замене двумя новыми органами — Службой специальных расследований и Службой защиты персональных данных.

Депутаты Грузинской мечты начали ускоренное обсуждение инициативы 27 декабря, что вызвало резкую критику со стороны оппозиции, гражданского общества, президента Саломе Зурабишвили, народного защитника Нино Ломджария и государственного инспектора Лонды Толораия, а также международных партнеров Грузии.

Инициативе предшествовало расследование Службой государственного инспектора возможного бесчеловечного обращения с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили при его переводе из Руставской тюрьмы в тюремное медицинское учреждение в Глдани против его воли. В то же время служба также установила, что Министерство юстиции и Специальная пенитенциарная служба нарушили закон о защите персональных данных, опубликовав видео и фотографии Саакашвили.

В настоящее время госинспектор продолжает расследование возможного бесчеловечного обращения с Саакашвили во время его перевода из тюрьмы Рустави в тюремную больницу в Глдани в ноябре этого года против его воли.

