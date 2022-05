Депутат ГМ назвал оценки депутатов Европарламента по делу Гварамия «предвзятыми»

Депутат правящей Грузинской мечты Николоз Самхарадзе заявил, что реакция депутатов Европарламента на заключение под стражу директора телеканала «Мтавари архи» Ники Гварамия была «предвзятой».

«Я сомневаюсь, что это дело будет полностью переведено на английский язык, и эти господа смогут его прочитать», — сказал он.

«Когда некоторые политики на следующий день после приговора говорят, что здесь принято предвзятое решение, мне непонятно, потому что они не читали дело», — добавил Николоз Самхарадзе.

«Следовательно, все это является утверждением, основанное на восприятии, и для меня это предвзятое утверждение, потому что утверждение, основанное на восприятии, никогда не может быть объективным», — сказал он.

По словам Самхарадзе, «подавляющее большинство» этих депутатов Европарламента являются оппонентами Грузинской мечты и «не скрывают этого».

После вынесения приговора Нике Гварамия восемь депутатов Европарламента, работающих по вопросам Грузии, выступили с критическим письмом, в котором говорится, что «необоснованный» приговор Гварамия «представляет серьезную угрозу европейскому будущему Грузии, которое требует приверженности демократическим ценностям, включая свободу СМИ и верховенство закона».

Совместное письмо подписали: депутаты Европарламента – Михаэль Галер, Андрюс Кубилюс, Свен Миксер, Рафаэль Глюксманн, Анна Фотыга, Маркетта Грегорова, Виола фон Крамон и Петрас Аустревичюс.

