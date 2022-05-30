На трансгендерных женщин предположительно напали на месте проживания
По заявлению правозащитной организации «Тбилиси Прайд», занимающейся правами ЛГБТК+ лиц, утром 29 мая в Чугуретском районе Тбилиси около 30 мужчин напали на пятерых трансгендерных женщин на месте их проживания.
В заявлении организации от 29 мая говорится, что нападавшие, которые были вооружены камнями и кирпичами, также применили физическое насилие в отношении владельца дома и нанесли ущерб самому дому. При этом «трансгендерным женщинам угрожали уничтожением жизни».
«Есть подозрение, что групповое нападение было заранее организовано», — заявили правозащитники.
Одна из предполагаемых жертв, пожелавшая остаться анонимной, рассказала телеканалу «Формула», что когда вернулась домой ночью, у своей спальни ее ждал неизвестный мужчина, который предложил совершить половой акт, от которого она отказалась и выгнала его из квартиры.
По ее словам, вскоре после этого мужчина вернулся с угрозами, после чего она вызвала полицию. «Пришли несколько следователей, как будто все прошло спокойно».
Однако она также отметила, что когда ее двое друзей-трансгендеров возвращались домой, у такси их встретили трое мужчин и напали на них. «За этими мужчинами последовали их друзья, всего их было не менее 30 человек».
«Я не смогу выйти на улицу ни днем, потому что меня уже знают в лицо, не только меня, но и всех… знают домашний адрес и т. д.», — подчеркнула она.
Другая предполагаемая пострадавшая рассказала, что в одну из ее подруг «бросили блок», но она он успела отвернуться и избежала попадания. По ее словам, после этого на ее подругу накинулись и она упала.
Как заявили «Civil Georgia» в МВД, в связи с произошедшим ведется расследование по статье 151 УК (2-я, «а»), которая касается групповых угроз.
Наказание предусматривает до 170-200 часов общественно полезных работ, до 2 лет исправительных работ или до 3 лет лишения свободы.
В ведомстве не уточнили, задержаны ли участники предполагаемого инцидента.
Правозащитники требуют эффективного расследования
Организация «Тбилиси Прайд» призвала МВД «незамедлительно и эффективно расследовать это жестокое проявление трансфобии и обеспечить безопасность трансгендерных женщин, ставших жертвами нападения».
При этом организация призвала прокуратуру «учитывать мотив нетерпимости по признаку гендерной идентичности как отягчающее обстоятельство предполагаемого преступления» при расследовании в отношении предполагаемых виновных.
«Столкновение с насилием — часть повседневной жизни трансгендерных людей», — заявляет «Тбилиси Прайд».
«Все это отклики безнаказанности виновных и поощрения властями насилия в отношении представителей ЛГБТК+ общины», — говорится в заявлении.
«У государства до сих пор нет политики, направленной на искоренение гомофобии и трансфобии, что делает невозможным защиту прав ЛГБТК+ людей и соблюдение антидискриминационного законодательства», — подчеркивается там же.
По заявлению организации, очевидно, что «государство (должно) создать убежище для «жертв преступлений на почве ненависти и домашнего насилия и бездомных ЛГБТК+ людей».
Еще одна правозащитная организация, работающая по правам ЛГБТК+ лиц – «Движение за равенство» заявила, что оказывает юридическую помощь женщинам-жертвам.
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Согласно одному из последних исследований, гомофобные настроения в стране остаются высокими, хотя по сравнению с 2016 годом они значительно снизились по ряду направлений.
После 5 июля 2021 года, когда организация «Тбилиси Прайд» отменила «Марш достоинства» в поддержку ЛГБТК+ сообщества из-за гомофобного насилия в отношении журналистов, правительство Грузинской мечты часто обвиняли в поощрении насилия против общины.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что проводить «Марш достоинства» нецелесообразно. Премьер-министр также подчеркнул, что за организаторами акции стоит «радикальная оппозиция» во главе с экс-президентом Михаилом Саакашвили.
Тбилисский городской суд всех 27 задержанных по делу о насилии в отношении журналистов 5 июля признал виновными. Однако власти до сих пор не привлекли к ответственности организаторов группового насилия.
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