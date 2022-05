На трансгендерных женщин предположительно напали на месте проживания

По заявлению правозащитной организации «Тбилиси Прайд», занимающейся правами ЛГБТК+ лиц, утром 29 мая в Чугуретском районе Тбилиси около 30 мужчин напали на пятерых трансгендерных женщин на месте их проживания.

В заявлении организации от 29 мая говорится, что нападавшие, которые были вооружены камнями и кирпичами, также применили физическое насилие в отношении владельца дома и нанесли ущерб самому дому. При этом «трансгендерным женщинам угрожали уничтожением жизни».

«Есть подозрение, что групповое нападение было заранее организовано», — заявили правозащитники.

Одна из предполагаемых жертв, пожелавшая остаться анонимной, рассказала телеканалу «Формула», что когда вернулась домой ночью, у своей спальни ее ждал неизвестный мужчина, который предложил совершить половой акт, от которого она отказалась и выгнала его из квартиры.

По ее словам, вскоре после этого мужчина вернулся с угрозами, после чего она вызвала полицию. «Пришли несколько следователей, как будто все прошло спокойно».

Однако она также отметила, что когда ее двое друзей-трансгендеров возвращались домой, у такси их встретили трое мужчин и напали на них. «За этими мужчинами последовали их друзья, всего их было не менее 30 человек».

«Я не смогу выйти на улицу ни днем, потому что меня уже знают в лицо, не только меня, но и всех… знают домашний адрес и т. д.», — подчеркнула она.

Другая предполагаемая пострадавшая рассказала, что в одну из ее подруг «бросили блок», но она он успела отвернуться и избежала попадания. По ее словам, после этого на ее подругу накинулись и она упала.

Как заявили «Civil Georgia» в МВД, в связи с произошедшим ведется расследование по статье 151 УК (2-я, «а»), которая касается групповых угроз.

Наказание предусматривает до 170-200 часов общественно полезных работ, до 2 лет исправительных работ или до 3 лет лишения свободы.

В ведомстве не уточнили, задержаны ли участники предполагаемого инцидента.

Правозащитники требуют эффективного расследования

Организация «Тбилиси Прайд» призвала МВД «незамедлительно и эффективно расследовать это жестокое проявление трансфобии и обеспечить безопасность трансгендерных женщин, ставших жертвами нападения».

При этом организация призвала прокуратуру «учитывать мотив нетерпимости по признаку гендерной идентичности как отягчающее обстоятельство предполагаемого преступления» при расследовании в отношении предполагаемых виновных.

«Столкновение с насилием — часть повседневной жизни трансгендерных людей», — заявляет «Тбилиси Прайд».

«Все это отклики безнаказанности виновных и поощрения властями насилия в отношении представителей ЛГБТК+ общины», — говорится в заявлении.

«У государства до сих пор нет политики, направленной на искоренение гомофобии и трансфобии, что делает невозможным защиту прав ЛГБТК+ людей и соблюдение антидискриминационного законодательства», — подчеркивается там же.

По заявлению организации, очевидно, что «государство (должно) создать убежище для «жертв преступлений на почве ненависти и домашнего насилия и бездомных ЛГБТК+ людей».

Еще одна правозащитная организация, работающая по правам ЛГБТК+ лиц – «Движение за равенство» заявила, что оказывает юридическую помощь женщинам-жертвам.

Согласно одному из последних исследований, гомофобные настроения в стране остаются высокими, хотя по сравнению с 2016 годом они значительно снизились по ряду направлений.

После 5 июля 2021 года, когда организация «Тбилиси Прайд» отменила «Марш достоинства» в поддержку ЛГБТК+ сообщества из-за гомофобного насилия в отношении журналистов, правительство Грузинской мечты часто обвиняли в поощрении насилия против общины.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что проводить «Марш достоинства» нецелесообразно. Премьер-министр также подчеркнул, что за организаторами акции стоит «радикальная оппозиция» во главе с экс-президентом Михаилом Саакашвили.

Тбилисский городской суд всех 27 задержанных по делу о насилии в отношении журналистов 5 июля признал виновными. Однако власти до сих пор не привлекли к ответственности организаторов группового насилия.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)