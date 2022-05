На фоне сдержанности ЛГБТ+ групп ГПЦ отметила День святости семьи

Грузинские ЛГБТ+ группы решили отметить Международный день борьбы с гомофобией, бифобией и трансфобией (IDAHOBIT) 17 мая скромно, но с неоднозначными посланиями.

Правозащитная организация ЛГБТ + лиц «Тбилиси Прайд» провела панельную дискуссию на тему «17 мая: память и перспективы». На встрече присутствовали народный защитник Нино Ломджария, активисты, журналисты и депутат от оппозиции.

«Мы не собираемся уступать общественное пространство в целом», — заявила журналистам одна из лидеров организации «Тбилиси Прайд» Анна Субелиани в гостинице Holiday Inn, где проходило мероприятие.

«Наоборот, мы продолжим максимально бороться за то, чтобы как можно скорее любой гражданин этой страны, независимо от сексуальной ориентации или гендерной идентичности, мог свободно ходить, участвовать в манифестации и выражать свою позицию в любой точке страны, в том числе и на улице, которая имеет политическое значение, — сказала она.

По ее словам, хотя в последние годы в Грузии и заметны определенные успехи в защите ЛГБТ+ людей, например, антидискриминационный закон, тем не менее, все еще присутствует обеспокоенность, в том числе, по поводу заявлений официальных лиц и призывов к насилию.

Субелиани подвергла критике власти страны за то, что они не смогли привлечь к ответственности организаторов гомофобного насилия, которые сорвали прайд, запланированный на 5 июля 2021 года.

Квир-группы говорят о «реальных вызовах»

Четыре другие общинные организации ЛГБТ+ лиц, включая «Группу поддержки женских инициатив», «Движение за равенство», Identoba Youth и «Квир ассоциация – Фемида», выступили с совместным заявлением, посвященным «реальным вызовам» ЛГБТ-людей.

«Выходя в этот день на улицу, ЛГБТКИ-активисты и общинные организации годами пытались публично поднять вопрос о социальном, экономическом и политическом угнетении ЛГБТКИ людей», — говорится в заявлении.

«Однако за последнее десятилетие наши усилия превратились в инструмент мощного политического манипулирования, инструментализации, перекрытия фундаментальных социально-экономических потребностей и оружие общественного противостояния со стороны всех субъектов, государственных или негосударственных институций и групп, поддерживающих антипрогрессивную и антисоциальную политику».

Согласно заявлению, обе эти группы, выступая от имени «гомофобного большинства» и «ЛГБТ-меньшинства», постоянно пытаются представить ЛГБТКИ людей, как однородную группу, проводящую отстраненную, борющуюся за эксклюзивную власть конкретную идеологию и политические интересы.

«А это не оставляет нам пространства, чтобы говорить о реальных вызовах, с которыми сталкиваются представители ЛГБТКИ людей», — говорится в заявлении.

Отмечая, что представители ЛГБТКИ людей являются социальной группой, которая «наиболее ограничена в свободе собраний и самовыражения в публичном пространстве», организации заявляют, что «все общество день ото дня теряет публичные пространства, места сбора, парки, скверы или леса, которые интенсивно приватизируются и превращаются в цель экономической прибыли единиц».

«Только поняв и дав имя тому, как, почему, кем и чем мы лишены этих прав, мы сможем увидеть точки соприкосновения наших общих или разных забот и пробудить настоящую общественную солидарность», — говорится в совместном заявлении.

Православная церковь отметила День святости семьи

В то же время 17 мая Грузинская Православная Церковь отметила День святости семьи.

Прихожане Церкви и священнослужители собрались на площади Первой Республики и прошли маршем по проспекту Руставели.

Местоблюститель Католикоса-Патриарха Грузии Илии II Шио Муджири обратился к приходу во время богослужения в Кашуетской церкви и назвал главными чертами человека ум, слово, религию и брак.

«Мы ценим семью как данное Богом святилище и как один из важнейших характеристик человека», — сказал он.

По его словам, «сегодня мы защищаем эту святость, сегодня возникла эта потребность, у наших предков никогда не было этой потребности, потому что все это подразумевалось само собой».

Затем прихожане направились к храму Сиони. По дороге они остановились у резиденции Патриархии, где их с балкона благословил 89-летний Католикос-Патриарх Илия II.

17 мая отмечается как День святости семьи по инициативе Патриарха с 2014 года, после 17 мая 2013 года, когда несколько тысяч митингующих при поддержке радикальных православных священников разогнали акцию, посвященную Дню борьбы с гомофобией и трансфобией. С 2014 года члены ЛГБТКИ-группы больше не могут свободно отмечать этот день.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)