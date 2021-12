ЕСПЧ обвинил правительство Грузии в попустительстве по делу о нападении на ЛГБТ-активистов в 2013 году

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) своим решением от 16 декабря обвинил власти Грузии по делу о нападении на ЛГБТ-активистов и срыве акции в связи с Международным днем борьбы с гомофобией 17 мая 2013 года в Тбилиси. Суд отметил, что государство попустительствовало «беспрецедентному насилию» в отношении активистов.

Страсбургский суд заявил, что власти не смогли защитить мирных демонстрантов в тот день от гомофобной и трансфобной агрессии, и что позднее затянувшееся расследование нападения было проведено «неадекватно».

Суд установил нарушение статьи 3 Европейской конвенции о правах человека (запрет пыток) и статьи 11 (свобода собраний и объединения) в совокупности со статьей 14 (запрет дискриминации). Правительству было предписано выплатить истцам 193 500 евро в целом.

По мнению суда, власти Грузии хорошо осознавали риски, связанные с проведением демонстрации ЛГБТ-актвистов, и что видеодоказательства показали ответственность власти за насилие.

«Конечно, суд не может исключить возможность того, что на беспрецедентный масштаб насилия повлияла неспособность властей своевременно и объективно расследовать нападения на ЛГБТ-сообщество годом ранее, 17 мая 2012 года», — заявил суд.

Суд также отметил, что отсутствие реальных результатов у местной полиции в расследовании случаев насилия в 2013 году выявило неспособность или, возможно, нежелание властей расследовать случаи насилия на основании гомофобии и/или трансфобии.

Учитывая документально подтвержденную враждебность к ЛГБТ-сообществу в Грузии в тот период, суд постановил, что властям необходимо расследовать возможность того, что дискриминация сыграла роль в совершении преступления.

Иск подали 35 граждан Грузии и две неправительственные организации — Группа поддержки женских инициатив и Идентоба — 15 и 16 ноября 2013 года. Суд рассмотрел заявления 27 истцов, пострадавших в результате нападений. Остальным восьми удалось избежать нападения.

17 мая 2013 года группа ЛГБТ-активистов, которая намеревалась отметить Международный день борьбы с гомофобией возле площади Свободы в Тбилиси, подверглась нападению со стороны примерно 35 000–40 000 участников контракции, которая проходила под предводительством священнослужителей. В тот день пострадали как минимум 28 человек.

В 2015 году Страсбургский суд постановил, что полиция не смогла должным образом защитить от нападения небольшую группу активистов, защитников ЛГБТ прав, когда они отмечали Международный день борьбы с гомофобией 17 мая 2012 года.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)