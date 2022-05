Согласно исследованию, в Грузии по-прежнему высоки гомофобные настроения, хотя наблюдается снижение

Согласно результатам нового исследования, которые недавно были опубликованы местной правозащитной организацией «Группа поддержки женских инициатив», гомофобные настроения в стране остаются высокими, хотя по сравнению с 2016 годом в ряде областей они значительно снизились.

«Исследование знания, осведомленности и отношения к ЛГБТ-сообществу и их юридическому равенству в обществе» включает количественное и качественное исследование, проведенное в 2021 году, и проведено сравнение с аналогичным исследованием, проведенным в 2016 году.

«Группа поддержки женских инициатив» заявила, что за последние пять лет общественное принятие лесбиянок возросло больше, чем геев, и что бифобные настроения более выражены, чем гомофобные.

Согласно исследованию, сравнение исследований, проведенных в 2016 и 2021 годах, показывает, что изменения носят асимметричный характер.

Различия между группами по полу, возрасту и слоям увеличились. Позитивные изменения более заметны среди женщин, молодежи и жителей столицы, чем у мужчин, пожилых респондентов и городских или сельских жителей.

Резкие изменения в контексте образования и свободы выражения

Согласно исследованию, изменения в общественных настроениях к ЛГБТ(К)И лицам более выражены в вопросах свободы выражения и занятости в сфере образования.

В 2016 г. число респондентов, полностью или частично поддержавших ограничение гомосексуалов в занятости в сфере образования, составило 77,5% (особенно велика доля респондентов, занявших радикальную позицию — 65%).

Несмотря на то, что прямое сравнение данных 2016 года с результатами исследования 2021 года является проблематичным, доля респондентов, поддерживающих запрет на трудоустройство геев и лесбиянок в сфере образования, составляет менее 50%.

Чуть более половины (53%) респондентов, которые не желали бы трудоустройства трансгендеров в этой сфере. Почти каждый третий не согласен с таким ограничением.

Несмотря на то, что более половины респондентов (53%) по-прежнему поддерживают точку зрения о том, что ЛГБТ(К)И-люди должны быть лишены права на собрания и самовыражение по закону, по сравнению с 2016 годом (78,1%), доля респондентов с таким мнением сократилось почти на четверть.

Удвоилось количество респондентов, считающих такое ограничение неприемлемым (в 2016 г. доля таких респондентов составляла всего 14,6%, а в 2021 г. – 27,1%).

В то же время число респондентов, оценивающих деятельность активистов негативно, за последние пять лет уменьшилось почти на 20 процентных пунктов (с 74,5% до 56,8%).

Однако и здесь сохраняется тенденция 2016 года – общество более негативно относится к активистам, чем к гомосексуалам в целом.

Согласно опросу 2021 года, утверждение — «Права человека ЛГБТ(К)И лиц должны быть защищены, но геи/лесбиянки не должны навязывать свой образ жизни другим» — полностью или частично разделяют 55,9% респондентов. Во время опроса в 2016 году этот показатель составил 80,6%.

Стереотипы и мифы по-прежнему сильны

В обществе крайне низкое принятие к однополым бракам и вопросам усыновления. Право на усыновление для лесбиянок и геев, а также право на вступление в брак приравнивается к «привилегии», а не к равенству.

Несмотря на вышеизложенное, по сравнению с 2016 годом процент противников однополых браков уменьшился на 14,2 процентных пункта (с 88,8% до 74,6%), а количество сторонников увеличилось на 5,4 процентных пункта.

Что касается права на усыновление для пар геев/лесбиянок, то доля противников снизилась примерно на 12-13 процентных пункта (с 81,3% до 67,6% и 66,9%).

Доля респондентов, считающих, что «большинство геев — педофилы», увеличилась по сравнению с 2016 годом. Если в 2016 г. это положение полностью или частично разделяли около 21,4%, то в 2021 г. их количество увеличилось до 28,8%. Количество респондентов, которые (полностью или частично) не согласны с этим мнением, уменьшилось с 35,9% до 25,5%.

Почти половина респондентов (48,2%) согласны с утверждением, что «ЛГБТ(К)И лица борются за привилегии, а не за равные права». 19% полностью или в значительной степени не согласны с этим мнением; 15,1% ни согласны, ни не согласны, а 17,7% затруднились ответить или отказались отвечать.

Согласно опросу 2021 года, 61,2% респондентов полностью и 12,3% частично не согласны с положением о том, что Грузии придется легализовать однополые браки, чтобы присоединиться к ЕС. В 2016 году этот показатель составил 54,4% и 11,8%, соответственно.

Опрос также показал, что доля респондентов, полностью или частично согласных с мнением о том, что «количество гомосексуалистов будет увеличиваться, если общество не будет громко заявлять, что гетеросексуальность является единственно правильной формой отношений», с 78% в 2016 году снизилось до 52,6%. в 2021 г.

38,6% опрошенных считают, что государство неадекватно реагирует на факты насилия и дискриминации в отношении ЛГБТ+ лиц. Только 30,7% респондентов оценивают реакцию государства как адекватную.

Количественное исследование проводилось в период с 27 сентября по 18 октября 2021 года Компанией прикладных исследований (ARC). В опросе приняли участие 1 610 респондентов. Из них в столице проживает 29,3 %, в других городских поселениях — 28,0 %, в сельских населенных пунктах — 42,7 %. Всего в рамках исследования было проведено 20 фокус-групп, в которых приняли участие 150 представителей различных социальных и профессиональных групп. Публикация была подготовлена «Группой поддержки женских инициатив» в рамках проекта «Совместной программы ООН по гендерному равенству в Грузии», которая реализуется Женской организацией ООН, Программой развития ООН и Фондом ООН в области народонаселения при поддержке правительства Швеции.

