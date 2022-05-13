Представитель ЕС о сильных и слабых сторонах Грузии
Заместитель главы Генерального директората Еврокомиссии по вопросам добрососедства и переговоров по расширению ЕС Николас Сендрович на фоне текущего процесса представления Грузией заявки на членство в ЕС назвал независимость судебной системы и политическую поляризацию главными вызовами Грузии.
Выступая 12 мая на панельной дискуссии, организованной неправительственной организацией «Ассоциация молодых юристов Грузии», Сендрович отметил, что «верховенство закона и независимость судебной системы крайне важны при принятии решения о том, готова ли страна присоединиться к ЕС».
По его словам, комиссия, которая должна подготовить заключение по заявке Грузии на членство, проинформирована «о проблемах — скажем так – о политизации судебной системы и количестве независимых органов».
«То, что произошло в Грузии за последние несколько лет, не укрепило эту независимость, а я думаю наоборот», — сказал он.
По словам Сендровича, когда речь идет о членстве в ЕС, странам важно прийти к консенсусу и принимать решения «нормально». Однако, по его словам, нынешний политический контекст в Грузии не способствует таким нормальным дискуссиям относительно процесса членства в ЕС.
Он также отметил, что «на каком-то этапе» процесс подачи заявки потребует определенного политического выбора. «У Грузии есть возможность, и у вашей администрации и министерств действительно есть возможность это сделать, если будет политическая воля, чтобы этот трудный выбор был сделан», — заявил он.
При этом он выделил некоторые сильные стороны Грузии, которые, по их мнению, будет оценивать комиссия – это экономика и государственное управление.
По словам представителя ЕС, экономика Грузии «во многом соответствует» экономике ЕС, а ее публичное управление «функционирует достаточно хорошо», что является результатом ряда реформ.
В этом контексте он отметил, что в Грузии «очень активное гражданское общество».
Политические факторы
Хотя Сандрович сказал, что в процессе подачи заявки Грузия должна быть готова к «трудной работе и домашнему заданию», он отметил, что государства-члены будут учитывать ключевые политические, в том числе геополитические, факторы при принятии решения о кандидатстве.
«Политические факторы будут иметь гораздо большее значение, чем, например, приняла или нет Грузия директиву о требованиях энергоэффективности для фенов», — сказал он.
Однако представитель ЕС добавил, что государства-члены не всегда учитывают рекомендации Еврокомиссии при принятии решения о предоставлении государству статуса кандидата.
Например, среди других факторов государства-члены могут также учитывать, что они думают о войне в Грузии, Украине, России и как это изменило геополитический баланс, — сказал Сендрович.
«Это не обычный процесс расширения», — сказал он, — «Это глубоко геополитический вопрос, и его следует рассматривать в контексте агрессивной войны, которую Россия ведет против Украины».
Позиция Грузии по санкциям против России
В связи с отказом Грузии присоединиться к санкциям против России, Сендрович сказал, что комиссия может даже не рассмотреть позицию Тбилиси при составлении заключения.
«Думаю, мы в какой-то степени понимаем позицию Грузии», — сказал он.
«На самом деле, мы понимаем, что есть что-то, что Грузия может и чего не может сделать — это может быть даже вопрос коммуникации — немного неловко, что некоторые политики представляют неполное соглашение с санкциями как возможность для Грузии получить выгоду, и это то, с чем мы должны быть очень осторожны», — добавил Сендрович.
Он также отметил, что при рассмотрении заявки Грузии комиссия в основном будет рассматривать политические и экономические критерии, но добавил, что государства-члены ЕС «могут иметь разные взгляды» на позицию Грузии в отношении присоединения к санкциям.
Грузия, как Украина и Молдова, подали заявку на членство в ЕС в начале марта.
Председатель Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе причиной ускорения подачи заявки назвал «общий политический контекст и новую реальность». До этого Грузия планировала подать официальную заявку на членство в ЕС в 2024 году.
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