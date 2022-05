Представитель ЕС о сильных и слабых сторонах Грузии

Заместитель главы Генерального директората Еврокомиссии по вопросам добрососедства и переговоров по расширению ЕС Николас Сендрович на фоне текущего процесса представления Грузией заявки на членство в ЕС назвал независимость судебной системы и политическую поляризацию главными вызовами Грузии.

Выступая 12 мая на панельной дискуссии, организованной неправительственной организацией «Ассоциация молодых юристов Грузии», Сендрович отметил, что «верховенство закона и независимость судебной системы крайне важны при принятии решения о том, готова ли страна присоединиться к ЕС».

По его словам, комиссия, которая должна подготовить заключение по заявке Грузии на членство, проинформирована «о проблемах — скажем так – о политизации судебной системы и количестве независимых органов».

«То, что произошло в Грузии за последние несколько лет, не укрепило эту независимость, а я думаю наоборот», — сказал он.

По словам Сендровича, когда речь идет о членстве в ЕС, странам важно прийти к консенсусу и принимать решения «нормально». Однако, по его словам, нынешний политический контекст в Грузии не способствует таким нормальным дискуссиям относительно процесса членства в ЕС.

Он также отметил, что «на каком-то этапе» процесс подачи заявки потребует определенного политического выбора. «У Грузии есть возможность, и у вашей администрации и министерств действительно есть возможность это сделать, если будет политическая воля, чтобы этот трудный выбор был сделан», — заявил он.

При этом он выделил некоторые сильные стороны Грузии, которые, по их мнению, будет оценивать комиссия – это экономика и государственное управление.

По словам представителя ЕС, экономика Грузии «во многом соответствует» экономике ЕС, а ее публичное управление «функционирует достаточно хорошо», что является результатом ряда реформ.

В этом контексте он отметил, что в Грузии «очень активное гражданское общество».

Политические факторы

Хотя Сандрович сказал, что в процессе подачи заявки Грузия должна быть готова к «трудной работе и домашнему заданию», он отметил, что государства-члены будут учитывать ключевые политические, в том числе геополитические, факторы при принятии решения о кандидатстве.

«Политические факторы будут иметь гораздо большее значение, чем, например, приняла или нет Грузия директиву о требованиях энергоэффективности для фенов», — сказал он.

Однако представитель ЕС добавил, что государства-члены не всегда учитывают рекомендации Еврокомиссии при принятии решения о предоставлении государству статуса кандидата.

Например, среди других факторов государства-члены могут также учитывать, что они думают о войне в Грузии, Украине, России и как это изменило геополитический баланс, — сказал Сендрович.

«Это не обычный процесс расширения», — сказал он, — «Это глубоко геополитический вопрос, и его следует рассматривать в контексте агрессивной войны, которую Россия ведет против Украины».

Позиция Грузии по санкциям против России

В связи с отказом Грузии присоединиться к санкциям против России, Сендрович сказал, что комиссия может даже не рассмотреть позицию Тбилиси при составлении заключения.

«Думаю, мы в какой-то степени понимаем позицию Грузии», — сказал он.

«На самом деле, мы понимаем, что есть что-то, что Грузия может и чего не может сделать — это может быть даже вопрос коммуникации — немного неловко, что некоторые политики представляют неполное соглашение с санкциями как возможность для Грузии получить выгоду, и это то, с чем мы должны быть очень осторожны», — добавил Сендрович.

Он также отметил, что при рассмотрении заявки Грузии комиссия в основном будет рассматривать политические и экономические критерии, но добавил, что государства-члены ЕС «могут иметь разные взгляды» на позицию Грузии в отношении присоединения к санкциям.

Грузия, как Украина и Молдова, подали заявку на членство в ЕС в начале марта.

Председатель Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе причиной ускорения подачи заявки назвал «общий политический контекст и новую реальность». До этого Грузия планировала подать официальную заявку на членство в ЕС в 2024 году.

