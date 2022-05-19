Ираклий Гарибашвили встретился с Жозепом Боррелем и Оливером Вархеем в Брюсселе

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, находящийся с двухдневным визитом в Брюсселе, встретился с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем и еврокомиссаром по политике соседства и расширению Оливером Вархеем.

Как сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии, в ходе встречи с Жозепом Боррелем премьер-министр Гарибашвили говорил о важности представления заявки Грузии на членство в ЕС, а также о сотрудничестве между Тбилиси и Брюсселем и реализации Соглашения об ассоциации.

Стороны также обсудили ситуацию с безопасностью в регионе на фоне войны России против Украины.

По сообщению Европейской службы внешних связей, верховный представитель ЕС сказал главе правительства Грузии, что ЕС готов к дальнейшему углублению отношений с Грузией, чтобы сблизить страну с ЕС.

«В этом контексте он подчеркнул важность сотрудничества между партиями и единства местных политических сил, что является ключом к достижению конкретного и быстрого прогресса в важнейших реформах, необходимых для укрепления демократии в Грузии», — говорится в заявлении.

В том же заявлении Боррель отметил, что ЕС готов помочь Грузии в разрешении ее внутренней политической поляризации, проведении судебной реформы и реализации согласованных конституционных реформ.

Согласно пресс-релизу службы, вышеупомянутые усилия еще более важны в контексте заявки Грузии на членство в ЕС.

Discussed with @GharibashviliGe the challenges posed by Russian invasion of Ukraine and EU-Georgia agenda: we are keen to work together on joint European future & assist in advancing the needed reforms, especially judiciary.



Key to overcome polarization & unite political forces https://t.co/pQhX8i0poO pic.twitter.com/GMU2u4Qbzv — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 18, 2022

В тот же день, 18 мая, премьер-министр Грузии и еврокомиссар Вархей обсудили заявку Грузии на членство в ЕС и доклад Еврокомиссии о готовности Грузии к получению статуса кандидата.

По сообщению пресс-службы Администрации правительства Грузии, Ираклий Гарибашвили заявил, что «важно, чтобы процесс присоединения Ассоциированного трио к ЕС сопровождался непоколебимой поддержкой институтов ЕС».

Со своей стороны еврокомиссар заявил после встречи, что «ЕС продолжает помогать Грузии в преодолении воздействия войны России с Украиной».

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