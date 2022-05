По словам Тенгиза Церцвадзе, он остается на должности

Директор Центра инфекционной патологии и СПИДа, один из людей, ответственных за борьбу с пандемией в Грузии Тенгиз Церцвадзе решил остаться на своем посту, несмотря на то, что после обвинений в адрес клиник со стороны министра здравоохранения Зураба Азарашвили о ненадлежащем расходовании средств, выделенных для управления пандемией коронавируса, он заявил, что подумывал об отставке.

В обширном интервью Общественному вещателю Грузии 9 мая Церцвадзе заявил, что «однозначная и безоговорочная» общественная поддержка убедила его в том, что ему лучше остаться на своем посту «ради дела и страны».

«Когда я сначала подумал, что вся страна разрушена и вся страна против меня, оказалось, что это очень маленькая часть общества», — сказал он.

По словам Церцвадзе, некоторые слои общественности и СМИ намеренно исказили первоначальное заявление министра о ненадлежащем расходовании средств и расценили его как удар по Церцвадзе.

По заявлению инфекциониста, министр должен был сначала уточнить, были ли в тех или иных клиниках «нарушения, нецелевые расходы, присвоения, растраты», а потом уже выносить дело общественное обозрение.

По словам Церцвадзе, заявления министра, в котором не были уточнены названия обвиняемых в нарушениях клиник, стали «источником неточных инсинуаций и интерпретаций».

Он также отметил, что 1 миллиард лари, которые были выделены клиникам в рамках реакции правительства на Ковид-19, «не были присвоены или растрачены кем-то, а были потрачены на лечение 1 655 000 ковид-пациентов, в том числе 250 000 госпитализированных лиц».

«И эта сумма совсем не большая, наоборот, гораздо больше потрачено в других странах», — добавил он.

За несколько дней до интервью, 6 мая, министр здравоохранения Зураб Азарашвили пояснил, что «отдельную взятую инфекционную больницу мы не проверяли и не собираемся».

По его словам, Церцвадзе и сотрудники клиники входят в группы, которые ведут мониторинг контроля инфекции в поликлиниках.

Министр здравоохранения также отметил, что у него с Церцвадзе состоялся долгий разговор 5 мая после того, как директор Инфекционной больницы сделал жесткое заявление, в котором осудил «абсолютно несправедливые, далекие от действительности и здравого смысла и совершенно необоснованные обвинения».

