С марта будет снят ряд ограничений, связанных с коронавирусом

С учетом эпидемиологической ситуации в стране и «прохождения пика штамма Омикрон», Межведомственный координационный совет при правительстве Грузии принял решение о смягчении ряда ограничений в отношении Ковид-19 с марта этого года.

В частности, по решению Координационного совета от 22 февраля, с 1 марта:

Уже все иностранные граждане, прошедшие полную вакцинацию или имеющие ответ на ПЦР тест в течение последних 72 часов (без обязательства делать ПЦР на третий день), теперь будут иметь право въезжать в Грузию по воздуху, суше и морю.

Граждане Грузии, въехавшие в страну с ответом на ПЦР-тест, больше не будут обязаны сдавать тест повторно на третий день после прибытия. Для граждан, въезжающих без ПЦР, срок 8-дневного карантина будет сокращен до 5 дней;

В открытых пространствах объектов питания будет разрешено 15 человек вместо 10 за одним столом;

В закрытом пространстве за одним столом можно будет усадить 10 человек вместо 6;

Также снимается ограничение на максимальное количество гостей;

Такие же условия будут разрешены для проведения социальных мероприятий (вечеринка, день рождения, свадьба, поминки);

Отменяется обязанность производить термоскрининг и журнал;

Отменяются карантинные пространства, т.н. Ковид-гостиницы. С сегодняшнего дня прием инфицированных в эти пространства будет прекращен;

Также будут сняты ограничения на ресторанные услуги для гостиниц.

В связи со смягчением правил, также отменяются аппликации (приложения) для бизнес-визитеров, для участников программы «Работай из Грузии» и студенческие приложения.

Уже известно, что ночные клубы также возобновят работу с 4 марта. В то же время с 15 марта без ограничений можно будет проводить конференции, семинары и тренинги.

При этом, по решению Координационного совета, на запланированный на 27 февраля матч по регби между Грузией и Россией будет допущено 50% зрителей.

Отныне Координационный совет будет собираться не еженедельно, а раз в две недели.

