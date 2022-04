Президент Украины об отношениях с правительством Грузии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, в то время, когда грузины являются одним из самых близких народов для украинцев, он не понимает позицию руководства Грузии на том фоне, когда Россия ведет войну в Украине.

Президент Украины отметил, что грузины поддерживали украинцев и во время событий на Майдане и в настоящее время оказывают стране добровольческую и гуманитарную помощь.

По его словам, грузины воюют на стороне Украины и выражают солидарность с Украиной на улицах Тбилиси.

«Скажу прямо: мы действительно братские народы, но я не понимаю позиции лидеров вашего государства. Поэтому воспринимаю это болезненно…», — сказал президент Зеленский грузинскому журналисту во время пресс-конференции с украинскими и международными СМИ в Киеве 23 апреля.

«Я не понимаю, ради чего непринятие санкций. Я слышал месседжи «мы должны защищать свою экономику». Какая экономика? Они (Россия) уже отобрали часть территории Грузии, почти дошли до Тбилиси», – подчеркнул Зеленский.

«У нас с Россией война, и мы точно не хотим конфликтов с Грузией. Уверен, что их никогда не будет… Мы обязательно вернем посла в дружественную Грузию, как только будем ощущать поддержку Украины со стороны вашей власти» — добавил он.

Отношения между Тбилиси и Киевом обострились после того, как 24 февраля Москва начала полномасштабное наступление против Украины.

Киев был разочарован отказом правительства Грузии ввести санкции против России и созданием препятствий вылету бойцов-добровольцев из Тбилиси в Украину чартерным рейсом. Из-за «аморальной позиции» правительства Грузии в отношении санкций Зеленский также отозвал из Тбилиси посла Украины.

При этом Тбилиси выражает солидарность с Украиной и подчеркивает, что поддерживает Украину в ООН, ОБСЕ и на других международных платформах, а также оказал гуманитарную помощь.

В то же время Украина обвинила Тбилиси также в пропуске российской контрабанды через свою территорию. Власти Грузии опровергли обвинения и потребовали от Украины предоставить доказательства. Правительство Грузии заявило, что не помогает России уклониться от санкций.

Со своей стороны Тбилиси обвинил власти Украины, в частности представителей Единого национального движения, которые в настоящее время занимают различные должности в украинском правительстве, в попытке вести гибридную войну против Грузии.

11 апреля Грузинская мечта поставила ряд предварительных условий для визита в Украину на высшем законодательном уровне. Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе назвал проблемными следующие вопросы: отзыв посла Украины, обвинения в контрабанде и «лидеры радикальной оппозиции в Грузии, (которые) широко представлены в правительстве Украины».

16 апреля многопартийная парламентская делегация Грузии во главе со спикером Парламента Шалвой Папуашвили посетила города Бучу и Ирпень, где остаются следы зверств, совершенных в результате нескольких недель российской оккупации.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)