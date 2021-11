Ведущие депутаты Европарламента поддерживают Нино Ломджария

В заявлении, опубликованном 15 ноября, два ведущих депутата Европарламента, занимающихся отношениями между ЕС и Грузией, Марина Кальюранд и Свен Миксер, выразили поддержку народному защитнику Грузии Нино Ломджария, которая стала объектом нападок со стороны лидеров правящей Грузинской мечты за заявления с требованием зашиты прав находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили, который более месяца продолжает голодовку.

«Мы твердо поддерживаем работу Аппарата народного защитника, который играет решающую роль в грузинском обществе. Г-жа Нино Ломджария и ее офис заслуживают похвалы за свою работу, и нападки на их независимость всегда вызывают беспокойство, откуда бы они ни исходили», — говорится в заявлении.

По мнению европейских законодателей, после избрания на этот пост в 2017 году Нино Ломджария является примером того, кто «не жалеет усилий для защиты прав человека, продвижения хорошего управления и укрепления верховенства закона в Грузии».

«Эти вопросы являются ключевыми для Соглашения об ассоциации между Грузией и ЕС, и многое еще предстоит сделать в этих областях, особенно когда речь идет о независимости судебной власти», — говорится в заявлении, в котором также подчеркивается, что «на этом фоне тем более важен народный защитник, который прозрачно и независимо выполняет свои полномочия».

Депутаты Европарламента также подчеркнули, что бюджет и гранты ЕС, а также проекты Европейского инструмента за демократию и права человека поддерживают Офис народного защитника, что доказывает его важность.

По их словам, «с предельной преданностью к выполнению своих обязанностей, госпожа Ломджария и ее коллеги внесли свой вклад в поддержание Грузией европейского пут». По словам депутатов Европарламента, они пользуются доверием и поддержкой посла ЕС в Грузии Карла Харцеля и общественности. «Несомненно, их следует хвалить, а не критиковать за их лояльность демократическому будущему Грузии».

Депутаты Европарламента Кальюранд и Миксер также отметили, что они приняли во внимание заявления народного защитник Грузии о необходимости уважения достоинства, безопасности и права на справедливое судебное разбирательство в отношении бывшего президента Михаила Саакашвили, а также о состоянии его здоровья и обстоятельств, связанных с его переводом в тюремную больницу в Глдани. «Что касается состояния здоровья г-на Саакашвили, мы наблюдаем за событиями и ожидаем, что его права будут защищены», — заявили они.

