Тбилиси просит Киева предоставить доказательства по обвинениям о российской контрабанде

5 апреля Служба государственной безопасности Грузии призвала Украину «немедленно» предоставить доказательства озвученных Киевом обвинений в том, что Москва готовит канал для контрабанды через Грузию.

В Службе госбезопасности Грузии заявили, что подобные «тайные связи» с Россией по законодательству Грузии представляют собой особо тяжкое уголовное преступление.

«Власти Грузии будут бескомпромиссны в любом возможном случае такого преступления», — говорится в заявлении.

По заявлению СГБ, если украинская сторона воздержится от предоставления информации, подтверждающей заявление Службы разведки Министерства обороны Украины, это будет считаться «умышленной дезинформацией».

Ведомство также подчеркнуло, что это будет «крайне недружественным и провокационным шагом», направленным на «провоцирование внутренних беспорядков в Грузии, что волей или неволей служит только интересам враждебных Грузии сил».

По заявлению СГБ, вчера представители Службы госбезопасности встретились с представителем Посольства Украины в Грузии, чтобы обменяться подробной информацией в связи с этими обвинениями.

«Обмен информацией предусмотрен рядом межгосударственных соглашений», — заявили в СГБ Грузии.

Вчера Министерство финансов Грузии также опровергло «совершенно необоснованное и абсурдное обвинение» официального Киева. «С первых же дней введения международным сообществом санкций в отношении Российской Федерации Грузия осуществляет строгий контроль над всеми таможенными пунктами в стране и ведет мониторинг входящих и исходящих грузов», — говорится в заявлении ведомства.

4 апреля Главное управление разведки Министерства обороны заявило: «чтобы обойти санкции, российские агенты налаживают каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии».

«При этом представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов», — сообщили в военной разведке Украины.

