Против бывшего замминистра ВД началось правовое преследование за оказание помощи Саакашвили в пересечении границы

Генеральная прокуратура Грузии 10 декабря объявила о возбуждении уголовного преследования против бывшего заместителя министра внутренних дел Грузии Георгия Лорткипанидзе за оказание помощи в незаконном пересечении границы бывшему президенту Михаилу Саакашвили. Лорткипанидзе занимал должность в МВД, когда министром был Вано Мерабишвили.

Следствие обвиняет Лорткипанидзе в нарушении статей 25 и 344 Уголовного кодекса, которые касаются содействия в незаконном пересечении границы, в частности, создания соответствующих условий для незаконного пересечения границы, и предусматривает лишение свободы от 3 до 5 лет. Ранее в октябре в ходе расследования дела об оказании помощи Михаилу Саакашвили в пересечении границы были задержаны четыре человека.

По заявлению прокуратуры, проживающий в настоящее время в Украине Лорткипанидзе заранее знал, что Михаил Саакашвили собирается нелегально пересечь границу Грузии, и разработал подробный план, чтобы помочь ему въехать в страну.

По данным прокуратуры, Лорткипанидзе еще в апреле 2021 года связался с Элгуджей Цомаия, который уже был задержан по тому же делу, и в обмен на «некоторую помощь» уговорил его отвезти Михаила Саакашвили на грузинскую границу на своем грузовике.

По сведениям следствия, Цомаия прибыл в Украину 20 сентября по просьбе Лорткипанидзе. 26 сентября на территории, прилегающей к порту Черноморск, Михаила Саакашвили, которого доставили на место на машине Георгия Лорткипанидзе, перевели в заранее подготовленный тайник в кабине грузовика Цомаия. После этого они пересекли государственную границу Украины и завезли грузовик на паром, который 28 сентября прибыл в порт Поти.

Прокуратура также опубликовала аудиофайл продолжительностью около полутора минут, в котором Лорткипанидзе якобы дает соответствующие указания одному из лиц для предполагаемой организации дела.

По заявлению прокуратуры, против Георгия Лорткипанидзе также выдвинуты обвинения по делу разгона митингующих на проспекте Руставели 26 мая 2011 года.

В период пребывания Михаила Саакашвили на посту губернатора Одесской области Лорткипанидзе занимал должность начальника полиции Одессы с июня 2015 года по ноябрь 2016 года.

Михаил Саакашвили, который проник на территорию Грузии в ночь с 28 на 29 сентября, был задержан правоохранительными органами 1 октября в Тбилиси. Следствие обвиняет его в незаконном пересечении границы, растрате бюджетных средств, превышении полномочий по делу о разгоне акции протеста 7 ноября и вторжении на телеканал «Имеди».

При этом экс-президент уже приговорен к 6 годам лишения свободы за помилование осужденных по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани, а также по делу избиения бывшего депутата Валерия Гелашвили.

