Россия разрешила ввоз грузинских молочных продуктов

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) разрешила 15 грузинским компаниям поставлять в Россию молоко и молочные продукты. Информацию распространило российское информационное агентство РИА Новости.

РИА Новости сообщает со ссылкой на представителя Россельхознадзора Юлию Мелано, что грузинские компании включены в реестр компаний, которые получат право поставлять свою продукцию в Евразийский экономический союз.

Она также отметила, что решение принято в результате переговоров главы Россельхознадзора Сергея Данкверта и главы Национального продовольственного агентства Министерства сельского хозяйства Грузии Зураба Чекурашвили.

По сообщению РИА Новости, помимо Грузии, Россельхознадзор снял ограничения на различную продукцию, ввозимую из Турции, Китая, Молдовы, Сербии, Беларуси и Азербайджана.

Решению предшествовало введение международных санкций против России из-за ее вторжения в Украину.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия не присоединится к санкциям, сославшись на национальные интересы и возможный ущерб грузинским производителям. Решение Гарибашвили вызвало резкую критику внутри страны, в том числе со стороны президента Саломе Зурабишвили. Москва с одобрением встретила решение Гарибашвили.

