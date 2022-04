Тбилиси: Украина не представила доказательств обвинений в контрабанде

Министерство иностранных дел Грузии заявило 5 апреля, что временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов на встрече с заместителем министра иностранных дел Грузии Теймуразом Джанджалия «не смог представить каких-либо доказательств» по озвученным Киевом обвинениям, что Москва подготавливает коридор для контрабанды через территорию Грузии.

На встрече грузинская сторона в очередной раз опровергла распространенную информацию и передала украинскому дипломату позиции Министерства финансов и Службы госбезопасности Грузии.

По сообщению МИД Грузии, Джанджалия отметил, что подобные заявления наносят ущерб дружественным отношениям между двумя странами и содержат угрозу безопасности Грузии.

Согласно той же информации, стороны также обсудили поддержку Грузией Украины, включая гуманитарную помощь, прием украинских беженцев и «твердую» поддержку Украины в международных организациях.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины 4 апреля заявило, что Москва готовит коридор для контрабанды через территорию Грузии.

Обвинения украинской стороны прозвучали на фоне и без того напряженных отношений между Тбилиси и Киевом. Президент Украины Владимир Зеленский также отозвал посла из Тбилиси из-за «аморальной позиции» властей Грузии по поводу введенных против России санкций и отказа в отправке бойцов-добровольцев чартерным рейсом в Украину.

Примечательно, что на фоне критики со стороны официального Киева Россия разрешила ввоз грузинских молочных продуктов, что в Тбилиси сочли хорошей возможностью.

В ответ на растущую критику из Киева правящая команда Грузинской мечты заявляет, что находящиеся в правительстве Украины члены правительства Грузии времен правления Национального движения пытаются «повлиять на решения властей Украины».

