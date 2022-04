Бибилов о двух референдумах и маловероятных «провокациях» со стороны Тбилиси

В обширном интервью, опубликованном РИА Новости, лидер оккупированного Цхинвальского региона Анатолий Бибилов говорил о планах присоединения региона к России и объединении с Северной Осетией путем проведения двух референдумов в оккупированном регионе.

«Прямое вхождение в состав РФ и прямое сразу же объединение Осетий – этого не будет, потому что не позволяет законодательство. Когда уже Южная Осетия будет в составе РФ, тогда уже должны идти процессы объединения Осетий, и тогда уже должно быть два референдума», — заявил Бибилов.

По его словам, первый референдум состоится после 10 апреля, когда он надеется быть избранным на второй срок. Бибилов также отметил, что для проведения референдума необходимо решение «Верховного суда».

На вопрос, следует ли проводить референдум после того, как Россия завершит войну в Украине, Бибилов сказал, что «связывать проведение специальной военной операции и референдума, может быть, неправильно».

«Но как бы там ни было… столетнее, фактически столетнее желание народа Южной Осетии войти в состав Российской Федерации реально. Упускать эту возможность мы просто не имеем права», — сказал он.

На вопрос журналиста, как он видит свою роль в этом процессе, Бибилов сказал: «как человек военный, могу сказать, куда родина прикажет, туда и поеду служить».

«Куда предложат, что мне скажут, где я буду полезен, там я и буду работать», — добавил он.

По словам Бибилова, по его мнению, Россия не откажется от присоединения оккупированного региона, поскольку ведущие российские политики прекрасно понимают, что «осетины — разделенный народ».

Возможные «провокации» из Тбилиси

Анатолий Бибилов сказал, что существуют «опасения», что Тбилиси может пойти на «провокации», чтобы предотвратить присоединение региона к России.

Но, по его словам, «Но мы в данном случае должны все-таки ориентироваться на те опасения, которые существуют в будущем, а не которые существуют сейчас».

Бибилов отметил, что со стороны Тбилиси могут иметь место какие-то «силовые действия», но добавил, что такой сценарий маловероятен, поскольку безопасность региона обеспечивает Россия.

По его словам, Россию не запугать ничем и «тем более санкциями Грузии, которые вряд ли будут влиять серьезно на Российскую Федерацию».

Бибилов заявил, что против любой провокации «будут приняты адекватные, пропорциональные меры».

«Еще раз подчеркиваю, на сегодняшний день никаких угроз мы со стороны Грузии не видим, те провокации, которые есть, мы их решаем дипломатическим путем, путем постановки этих вопросов в рамках Женевских дискуссий», — сказал он.

По его словам, Южная Осетия будет в большей безопасности в России, чем сегодня как субъект «международного права».

Бибилов также сказал, что присоединение к России предоставит возможности для развития экономики и здравоохранения, а также образования, спорта и туризма.

Об осетинах, воюющих на Донбассе

В интервью Бибилов также рассказал об осетинских добровольцах, воюющих против Украины на Донбассе.

«И наши граждане участвуют не только сегодня, с началом специальной военной операции, наши граждане участвуют еще с 2014 года», — заявил он.

«Конечно, с Южной Осетии приезжали добровольцы, они и сегодня находятся здесь, конечно же, участвуют и те осетины, которые служат в российской армии, в разных ее частях и подразделениях», — сказал Бибилов.

Предыстория

Анатолий Бибилов заявил 30 марта, что его режим в ближайшем будущем предпримет «соответствующие правовые шаги» для присоединения региона к России. Подобные заявления он неоднократно делал и ранее.

Российские политики сразу же приветствовали это заявление. Андрей Климов, представитель правящей партии «Единая Россия», заявил, что «юридических препятствий» для присоединения Цхинвальского региона к России после референдума не будет.

Официальный Тбилиси в ответ заявил, что «недопустимо говорить о каких-либо референдумах в то время, когда территория Грузии оккупирована».

Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона 26 августа 2008 года. На сегодняшний день только Венесуэла, Науру, Никарагуа и Сирия признали независимость обоих регионов, помимо России. Тбилиси и большая часть международного сообщества считают оба региона частью Грузии.

В результате вооруженного конфликта 1990-х годов и российско-грузинской войны 2008 года, в Грузии проживает около 30 тысяч вынужденных переселенцев из Цхинвальского региона.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)