Реакция США на возможную аннексию Цхинвальского региона Россией

Пресс-спикер Государственного департамента США Нед Прайс заявил на брифинге 31 марта, что «ни де-факто власти (Цхинвали), ни правительство России не имеют права принимать решения по поводу Южной Осетии, которая является частью Грузии».

«Так же, как США не признают незаконную оккупацию и аннексию Крыма Россией в 2014 году, так же, как мы не признали циничную попытку Кремля признать т.н. независимость Донецка и Луганска до начала неспровоцированного нападения на Украину, мы также не признаем результатов какой-либо попытки России или ее марионеток разделить территорию суверенной Грузии», — сказал он.

«Мы подтверждаем нашу твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее границ, признанных на международном уровне», — сказал Нед Прайс.

Лидер оккупированного Цхинвальского региона Анатолий Бибилов заявил 30 марта, что его режим «в ближайшее время предпримет соответствующие правовые шаги» для присоединения к России.

Заместитель председателя Комиссии по международному сотрудничеству правящей партии России «Единая Россия» Андрей Климов заявил, что Цхинвальский регион должен провести референдум о присоединении к России. «Когда все юридические формальности будут соблюдены, нет никаких препятствий правового характера, чтобы осуществить давнюю мечту жителей Южной Осетии и войти в состав РФ», — сказал он.

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани в ответ заявил, что «недопустимо говорить о каких-либо референдумах на фоне того, что территория Грузии оккупирована».

