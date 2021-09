Цхинвальский лидер в Донбассе: «Мы боремся за Русский мир»

Лидер оккупированного Цхинвальского региона Анатолий Бибилов 8 сентября прибыл в Донецк, контролируемый поддерживаемыми Россией сепаратистами, для участия в мероприятиях, посвященных 78-й годовщине освобождения Донбасса от нацистской армии Германии.

Выступая вчера на съезде ветеранов «Защитник России», Бибилов заявил, что то, что объединяет ветеранов войн в Афганистане, Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии, «это русский дух», «независимо от национальности и вероисповедания».

«(Это) русский мир, за который мы боремся. И в этом смысле каждый из нас является русским», — сказал Бибилов.

Лидер оккупированного Цхинвальского региона/Южной Осетии не пожалел похвалы в адрес России, как государству, которое «является гарантом безопасности Южной Осетии и Абхазии». По словам Бибилова, Россия «приходит, помогает и созидает».

Бибилов недавно посетил Донецк и Луганск в мае, где он встретился с лидерами сепаратистов и присутствовал на праздновании «Дня независимости» в сепаратистских регионах.

